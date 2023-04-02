Dương Mịch – Lưu Thi Thi chính thức bắt tay nhau trong dự án song nữ chủ mới?

Netizen xứ Trung phấn khích tột độ trước thông tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác với nhau.

Dương Mịch và Lưu Thi Thi đều là những tiểu hoa đán nổi tiếng của lứa 85 trong Cbiz. Có một thời gian, hai người đẹp này được cho là bất hòa vì động chạm lợi ích trong công việc, tuy nhiên sau tất cả mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm đẹp và không có chuyện gì xảy ra. Bằng chứng là trong đêm hội Weibo vừa rồi, cả 2 người đẹp còn thường xuyên tương tác với nhau.

Dương Mịch và Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Trong lúc fan mong mỏi 2 nữ diễn viên sẽ có 1 dự án hợp tác cùng nhau, điều này có lẽ sắp sửa trở thành hiện thực khi mới đây vừa xuất hiện thông tin hai người đẹp này sắp cùng hợp tác trong một dự án song nữ chủ mang tên Thu Nghiên Tâm Sự. Được biết, dự án này sẽ không có nam chính, hoặc nếu có thì đất diễn cũng cực kỳ ít bởi tất cả sẽ chỉ tập trung vào 2 nữ chính.

Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người vô cùng mong đợi màn tái hợp của Dương Mịch và Lưu Thi Thi sau Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 từ 14 năm trước. Vốn là những mỹ nhân hàng đầu Cbiz đã chứng minh được thực lực nên fan hoàn toàn hy vọng cả 2 có thể làm nên kỳ tích trong dự án lần này.

Tuy nhiên, hiện tại thông tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi sẽ tham gia dự án song nữ chủ là Thu Nghiên Tâm Sự vẫn chưa được xác nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-luu-thi-thi-chinh-thuc-bat-tay-nhau-trong-du-an-song-nu-chu-moi-568800.html