Dương Mịch – Lưu Thi Thi chính thức bắt tay nhau trong dự án song nữ chủ mới?

Sao quốc tế 02/04/2023 15:43

Netizen xứ Trung phấn khích tột độ trước thông tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác với nhau.

Dương MịchLưu Thi Thi đều là những tiểu hoa đán nổi tiếng của lứa 85 trong Cbiz. Có một thời gian, hai người đẹp này được cho là bất hòa vì động chạm lợi ích trong công việc, tuy nhiên sau tất cả mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm đẹp và không có chuyện gì xảy ra. Bằng chứng là trong đêm hội Weibo vừa rồi, cả 2 người đẹp còn thường xuyên tương tác với nhau. 

Dương Mịch – Lưu Thi Thi chính thức bắt tay nhau trong dự án song nữ chủ mới? - Ảnh 1
Dương Mịch và Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Trong lúc fan mong mỏi 2 nữ diễn viên sẽ có 1 dự án hợp tác cùng nhau, điều này có lẽ sắp sửa trở thành hiện thực khi mới đây vừa xuất hiện thông tin hai người đẹp này sắp cùng hợp tác trong một dự án song nữ chủ mang tên Thu Nghiên Tâm Sự. Được biết, dự án này sẽ không có nam chính, hoặc nếu có thì đất diễn cũng cực kỳ ít bởi tất cả sẽ chỉ tập trung vào 2 nữ chính. 

Dương Mịch – Lưu Thi Thi chính thức bắt tay nhau trong dự án song nữ chủ mới? - Ảnh 2

Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người vô cùng mong đợi màn tái hợp của Dương Mịch và Lưu Thi Thi sau Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 từ 14 năm trước. Vốn là những mỹ nhân hàng đầu Cbiz đã chứng minh được thực lực nên fan hoàn toàn hy vọng cả 2 có thể làm nên kỳ tích trong dự án lần này. 

Tuy nhiên, hiện tại thông tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi sẽ tham gia dự án song nữ chủ là Thu Nghiên Tâm Sự vẫn chưa được xác nhận.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có nguy cơ thất bại do chuyện drama tình cảm của Dương Mịch

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có nguy cơ thất bại do chuyện drama tình cảm của Dương Mịch

Dương Mịch kể từ cuối năm 2022 đến thời điểm hiện tại vẫn đang gặp nhiều vận đen.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Thi Thi Thu Nghiên Tâm Sự sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có nguy cơ thất bại do chuyện drama tình cảm của Dương Mịch

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có nguy cơ thất bại do chuyện drama tình cảm của Dương Mịch

Hậu bị chê nhan sắc xuống hạng, Dương Mịch gây bão tại đêm hội weibo với tạo hình cực ấn tượng

Hậu bị chê nhan sắc xuống hạng, Dương Mịch gây bão tại đêm hội weibo với tạo hình cực ấn tượng

Dân tình bỗng phát sốt trước ảnh Dương Mịch hồi mới vào nghề: 'Xinh đẹp từ nhỏ là có thật'

Dân tình bỗng phát sốt trước ảnh Dương Mịch hồi mới vào nghề: 'Xinh đẹp từ nhỏ là có thật'

TOP những nữ diễn viên diễn cảnh khóc hot nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi

TOP những nữ diễn viên diễn cảnh khóc hot nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi

Nói không với photoshop, nhan sắc của Dương Mịch qua cam thường khiến netizen bất ngờ?

Nói không với photoshop, nhan sắc của Dương Mịch qua cam thường khiến netizen bất ngờ?

Nhan sắc của 'em gái' Dương Mịch gây sót CĐM xứ Trung, lấn lướt cả Địch Lệ Nhiệt Ba

Nhan sắc của 'em gái' Dương Mịch gây sót CĐM xứ Trung, lấn lướt cả Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 33 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê