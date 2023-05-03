Dương Mịch lại nhận 'gạch đá' vì chạy show liên tục, tham gia cùng lúc 2 dự án

Ngày 29/4, Sina đưa tin việc Dương Mịch hứng chịu chỉ trích khi bị phát hiện bỏ đoàn phim " Cáp Nhĩ Tân 1944 " để tham gia show " Trốn thoát khỏi mật thất mùa 5 ". Nguồn tin cho biết nữ diễn viên xin nghỉ quay một thời gian. Hành động này của Dương Mịch bị chê trách dữ dội về hành vi thiếu chuyên nghiệp, vi phạm quy định của giới quản lý phim ảnh và gây ảnh hưởng đến nhiều đồng nghiệp.

Hình ảnh Dương Mịch bị bắt gặp khi trở về Thượng Hải tiếp tục quay phim sau hai ngày quay show "Trốn thoát khỏi mật thất mùa 5" - Ảnh: Internet

Trước đó, nàng tiểu Hoa đán sinh năm 1986 này đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và dần lấy lại thiện cảm từ khán giả khi tham gia vào bộ phim "Cáp Nhĩ Tân 1944". Những hình ảnh trong buổi khai máy Dương Mịch được lan truyền trên mạng xã hội khiến nữ diễn viên lọt vào sự chú ý của công chúng. Nữ diễn viên gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, tóc xoăn, diện trang phục đơn giản cùng áo khoác da dáng dài.

Hình ảnh tươi tắn, thần thái tràn đầy khí chất của Dương Mịch trong ngày khai máy "Cáp Nhĩ Tân 1944" - Ảnh: Internet

Thế nên có ý kiến cho rằng lâu lắm rồi Dương Mịch mới nhận được một dự án chính kịch chất lượng như "Cáp Nhĩ Tân 1944", cô nàng nên tập trung quay phim để lấy lại lòng tin của khán giả. Trước đó, việc tái xuất màn ảnh nhỏ của nàng tiểu Hoa ở "Cảm ơn bác sĩ" và nhất là "Định Luật 80/20 của tình yêu" đều không được đánh giá cao. So với hai dự án chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh là "Gió thổi bán hạ" và "Hạnh phúc đến vạn gia" thì phim của Dương Mịch không được đánh giá cao bằng.