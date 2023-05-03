Hé lộ loạt hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Triệu Lệ Dĩnh, nhan sắc thật của 'mẹ một con' khiến khán giả ngỡ ngàng

Tối 28/4, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi Triệu Lệ Dĩnh đã trở lại công việc với màn xuất hiện trên livestream giới thiệu sản phẩm. Nhan sắc ngọt ngào, kiều diễm trên livestream của 'mẹ một con' khiến người xem không khỏi cảm thán vì quá đỗi xinh đẹp.

Trước đó, trong bộ ảnh được LK Lưu Kha đăng tải trên trang cá nhân. Triệu Lệ Dĩnh cũng những người bạn xuất hiện với trang phục Tây Song Bản Nạp đẹp 'nghiên nước nghiên thành'. Dù không phải là những trang phục thảm đỏ lộng lẫy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa với trang phục đơn giản, bình dị. Nhiều người còn cho rằng cô rất hợp với trang phục địa phương.

Diện trang phục địa phương, Triệu Lệ Dĩnh trông giản dị, tươi sáng, tràn đầy tuổi trẻ như nữ chính 'thanh xuân vườn trường' - Ảnh: Internet

Đây là hình ảnh hiếm hoi Triệu Lệ Dĩnh lộ diện cả gương mặt sau một thời gian “ở ẩn”, chuyên tâm vào công việc. Trong suốt thời gian vừa qua, nếu như các mỹ nhân Hoa ngữ thi nhau xuất hiện trên các thảm đỏ lớn thì Triệu Lệ Dĩnh lại hoàn toàn vắng bóng.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện rạng rỡ, tươi tắn cùng bạn bè sau một thời gian “ở ẩn” - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh thuộc top tiểu hoa đán và là đỉnh lưu xinh đẹp, tài năng của Cbiz. Cô luôn đổi mới mình với nhiều vai diễn, nổ lực trau dồi khả năng diễn xuất. Chính vì vậy cô đã gặt hái được khá nhiều thành công với nhiều vai diễn và bộ phim để đời như "Sam Sam đến rồi", "Hoa Thiên Cốt", "Sở Kiều Truyện",...

Triệu Lệ Dĩnh thuộc top tiểu hoa đán và là đỉnh lưu xinh đẹp, tài năng của Cbiz - Ảnh: Internet

Nữ minh tinh có cuộc hôn nhân yêu nhanh cưới vội cùng chồng cũ Phùng Thiệu Phong vào tháng 10/2018 và có với nhau một cậu con trai đánh yêu, thế nhưng cả hai nhanh chóng đường ai nấy đi sau 3 năm gắn bó khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Sở hữu nét đẹp mong manh cùng lối diễn xuất ấn tượng, Triệu Lệ Dĩnh chinh phục khán giả trong nước lẫn quốc tế bằng chính thực lực của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại dù sắp bước sang tuổi 36 nhưng nhan sắc của 'nữ hoàng màn ảnh' vẫn mong manh, diễm lệ làm xao xuyến con tim của người hâm mộ như những ngày mới bước vào nghề.