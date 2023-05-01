Lâm Canh Tân có tình mới kém 4 tuổi, nhan sắc thua xa Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 01/05/2023 22:05

Tình mới của Lâm Canh Tân được đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh.

Sau Sở kiều truyện, Lâm Canh Tân trở lại màn ảnh nhỏ với Dữ Phượng Hành, đóng cùng “tình cũ” Triệu Lệ Dĩnh. Chia sẻ tại một cuộc phỏng vấn, Lâm Canh Tân tiết lộ mình sắp quay một bộ phim hiện đại, điều này khiến người hâm mộ của anh được dịp “đứng ngồi không yên”. Mới đây, blogger xứ Trung đưa tin Lâm Canh Tân sẽ yêu đương với bạn diễn kém 4 tuổi trong phim mới.

Lâm Canh Tân có tình mới kém 4 tuổi, nhan sắc thua xa Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Lâm Canh Tân được cho là sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong dự án bị bỏ ngõ Thanh trâm hành - Ảnh: Internet 

Vừa qua, trên Weibo xuất hiện thông tin đáng chú ý về vai diễn mới của Lâm Canh Tân. Theo đó, blogger nước này cho biết phim Thanh Trâm Hành do Dương Tử, Ngô Diệc Phàm đóng sẽ được quay lại từ đầu. Đây vốn được xem là một dự án trọng điểm của màn ảnh Hoa ngữ, song vì nam chính Ngô Diệc Phàm vướng scandal nghiêm trọng nên mới “đắp chiếu” đến hiện tại. 

Lâm Canh Tân có tình mới kém 4 tuổi, nhan sắc thua xa Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Vì bê bối rúng động châu Á của Ngô Diệc Phàm mà bộ phim Thanh Trâm Hành bị đắp chiếu - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi scandal rúng động châu Á của Ngô Diệc Phàm bị phanh phui, dự án phim Thanh Trâm Hành vốn chuẩn bị được lên sóng đã phải chịu cảnh ghẻ lạnh, đắp chiếu cho đến tận bây giờ, liên lụy đến nữ chính Dương Tử. Lâm Canh Tân được đoàn phim lựa chọn để vào vai nam chính thay thế Ngô Diệc Phàm và thực hiện các cảnh quay để biên tập lại Thanh Trâm Hành.

Lâm Canh Tân có tình mới kém 4 tuổi, nhan sắc thua xa Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Lâm Canh Tân được lựa chọn thay thế Ngô Diệc Phàm trong phim có sự tham gia của Dương Tử Ảnh: Internet

Tại phần bình luận, cư dân mạng thể hiện sự mong chờ thông tin mới từ Thanh Trâm Hành, đồng thời đặt kỳ vọng vào màn hợp tác giữa Lâm Canh Tân và Dương Tử. Đây là hai gương mặt bảo chứng diễn xuất, cho nên nếu kết hợp dễ làm nên một tác phẩm phim ảnh thành công. Bên cạnh đó, số khác lại thể hiện sự lo lắng rằng cặp đôi sẽ không tạo được “chemistry” khi đứng cạnh nhau, bởi lẽ chấp niệm Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh là quá lớn. 

Lâm Canh Tân có tình mới kém 4 tuổi, nhan sắc thua xa Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4
Khán giả mong chờ chemistry của Lâm Canh Tân và Dương Tử - Ảnh:Internet 

Hiện Lâm Canh Tân còn một dự án cổ trang chế tác lớn chưa lên sóng là Dữ Phượng Hành, tái hợp tình màn ảnh Triệu Lệ Dĩnh. Còn đối với Dương Tử, cô đang hoạt động rất tích cực với nhiều tựa phim chờ ra mắt - Trường Tương Tư và Muốn Mãi Mãi Yêu.

Lâm Canh Tân có tình mới kém 4 tuổi, nhan sắc thua xa Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5
Lâm Canh Tân sắp ra mắt Dữ Phượng Hành, đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm, nối tiếp 'duyên nợ' với Dương Tử trong Thanh Trâm Hành?

Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm, nối tiếp 'duyên nợ' với Dương Tử trong Thanh Trâm Hành?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong những cảnh quay trong phim Thanh Trâm Hành và sánh đôi cùng Dương Tử.

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