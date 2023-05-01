Lâm Canh Tân có tình mới kém 4 tuổi, nhan sắc thua xa Triệu Lệ Dĩnh

Sau Sở kiều truyện, Lâm Canh Tân trở lại màn ảnh nhỏ với Dữ Phượng Hành, đóng cùng “tình cũ” Triệu Lệ Dĩnh. Chia sẻ tại một cuộc phỏng vấn, Lâm Canh Tân tiết lộ mình sắp quay một bộ phim hiện đại, điều này khiến người hâm mộ của anh được dịp “đứng ngồi không yên”. Mới đây, blogger xứ Trung đưa tin Lâm Canh Tân sẽ yêu đương với bạn diễn kém 4 tuổi trong phim mới.

Lâm Canh Tân được cho là sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong dự án bị bỏ ngõ Thanh trâm hành - Ảnh: Internet

Vừa qua, trên Weibo xuất hiện thông tin đáng chú ý về vai diễn mới của Lâm Canh Tân. Theo đó, blogger nước này cho biết phim Thanh Trâm Hành do Dương Tử, Ngô Diệc Phàm đóng sẽ được quay lại từ đầu. Đây vốn được xem là một dự án trọng điểm của màn ảnh Hoa ngữ, song vì nam chính Ngô Diệc Phàm vướng scandal nghiêm trọng nên mới “đắp chiếu” đến hiện tại.