Lâm Canh Tân có tình mới kém 4 tuổi, nhan sắc thua xa Triệu Lệ Dĩnh

Tình mới của Lâm Canh Tân được đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh.
- Không phải Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân công khai tình cũ từ 12 năm trước liệu còn đẹp đôi?
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/4/2023: Cúc Tịnh Y sẽ không tham gia show để tránh gây hiểu lầm, phiên vị của Lâm Canh Tân xếp sau Trương Tịnh Nghi?
Sau Sở kiều truyện, Lâm Canh Tân trở lại màn ảnh nhỏ với Dữ Phượng Hành, đóng cùng “tình cũ” Triệu Lệ Dĩnh. Chia sẻ tại một cuộc phỏng vấn, Lâm Canh Tân tiết lộ mình sắp quay một bộ phim hiện đại, điều này khiến người hâm mộ của anh được dịp “đứng ngồi không yên”. Mới đây, blogger xứ Trung đưa tin Lâm Canh Tân sẽ yêu đương với bạn diễn kém 4 tuổi trong phim mới.
Vừa qua, trên Weibo xuất hiện thông tin đáng chú ý về vai diễn mới của Lâm Canh Tân. Theo đó, blogger nước này cho biết phim Thanh Trâm Hành do Dương Tử, Ngô Diệc Phàm đóng sẽ được quay lại từ đầu. Đây vốn được xem là một dự án trọng điểm của màn ảnh Hoa ngữ, song vì nam chính Ngô Diệc Phàm vướng scandal nghiêm trọng nên mới “đắp chiếu” đến hiện tại.
Kể từ sau khi scandal rúng động châu Á của Ngô Diệc Phàm bị phanh phui, dự án phim Thanh Trâm Hành vốn chuẩn bị được lên sóng đã phải chịu cảnh ghẻ lạnh, đắp chiếu cho đến tận bây giờ, liên lụy đến nữ chính Dương Tử. Lâm Canh Tân được đoàn phim lựa chọn để vào vai nam chính thay thế Ngô Diệc Phàm và thực hiện các cảnh quay để biên tập lại Thanh Trâm Hành.
Tại phần bình luận, cư dân mạng thể hiện sự mong chờ thông tin mới từ Thanh Trâm Hành, đồng thời đặt kỳ vọng vào màn hợp tác giữa Lâm Canh Tân và Dương Tử. Đây là hai gương mặt bảo chứng diễn xuất, cho nên nếu kết hợp dễ làm nên một tác phẩm phim ảnh thành công. Bên cạnh đó, số khác lại thể hiện sự lo lắng rằng cặp đôi sẽ không tạo được “chemistry” khi đứng cạnh nhau, bởi lẽ chấp niệm Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh là quá lớn.
Hiện Lâm Canh Tân còn một dự án cổ trang chế tác lớn chưa lên sóng là Dữ Phượng Hành, tái hợp tình màn ảnh Triệu Lệ Dĩnh. Còn đối với Dương Tử, cô đang hoạt động rất tích cực với nhiều tựa phim chờ ra mắt - Trường Tương Tư và Muốn Mãi Mãi Yêu.