Đồng Nai: Phát hiện doanh nghiệp sử dụng gần 7,7 tấn chân gà quá hạn

Doanh nghiệp chuyên sản xuất chân gà rút xương ở Đồng Nai bị xử phạt gần 400 triệu đồng do dùng nguyên liệu quá hạn sản xuất, chế biến thực phẩm.

Theo thông tin báo VNExpress, ngày 14/8, UBND TP Đồng Nai quyết định xử phạt Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Lạc Anh Food, ở phường Hố Nai, tổng cộng 396 triệu đồng.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 341 triệu đồng vì sử dụng nguyên liệu quá hạn và không ghi hạn sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm, trong khi đây là thông tin bắt buộc.

Công ty còn bị phạt 14 triệu đồng vì không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; 25 triệu đồng do khu vực sản xuất, sơ chế thấm nước, ẩm mốc; 16 triệu đồng vì không phân loại, bảo quản riêng nguyên liệu, thành phẩm và sản phẩm hết hạn.

Chính quyền buộc doanh nghiệp tiêu hủy gần 7,7 tấn chân gà đông lạnh chưa sơ chế và 55 kg chân gà rút xương đông lạnh. Ảnh: VNExpress.

Ngoài tiền phạt, chính quyền buộc doanh nghiệp tiêu hủy gần 7,7 tấn chân gà đông lạnh chưa sơ chế và 55 kg chân gà rút xương đông lạnh.

Hai tháng trước, Công an Đồng Nai phối hợp Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất cơ sở này, phát hiện nhiều vi phạm trong chế biến chân gà rút xương và bảo quản nguyên liệu thực phẩm.

Cụ thể như trước đó báo Thanh Niên đưa tin, ngày 26.6, Công an thành phố Đồng Nai thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đồng Nai) tiến hành kiểm tra đột xuất một công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương tại phường Hố Nai (thành phố Đồng Nai).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực chế biến chân gà rút xương của công ty không đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Kiểm tra các kho đông lạnh phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, người đại diện của công ty chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật có dấu hiệu vi phạm để tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tuyên Quang: Phát hiện xe chở 400 thùng bia và hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc Liên tiếp trong vài ngày qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và triệt phá hai vụ vận chuyển hàng hóa lậu với số lượng lớn. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 400 thùng bia cùng hơn 400 kg thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ.

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