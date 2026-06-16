Liên tiếp trong vài ngày qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và triệt phá hai vụ vận chuyển hàng hóa lậu với số lượng lớn. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 400 thùng bia cùng hơn 400 kg thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin báo Pháp Luật Việt Nam, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc chiếc xe tải chở hàng trăm thùng bia mà không có giấy tờ hợp pháp. Trước đó, vào hồi 14h20 ngày 9/T6, Đội Cảnh sát trật tự 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 23H-017.48.

Chiếc xe do tài xế N.Đ.S. (sinh năm 1996, trú tại thôn Nà Thuông, xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, đang vận chuyển hàng trên tuyến Quốc lộ 2, hướng về trung tâm tỉnh Tuyên Quang. Phát hiện 400 thùng bia không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực thùng xe tải trên có chứa mặt hàng gồm khoảng 400 thùng bia. Kiểm tra bên trong, mỗi thùng chứa 6 lon bia đều có nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nêu trên. Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cũng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, ngày 14/6 lực lượng chức năng phát hiện hơn 400 kg thực phẩm các loại. Cụ thể theo thông tin báo Tiền Phong, khoảng 18h34p ngày 14/6, tại Km297+300 Quốc lộ 2 Hà Nội - Cửa khẩu Thanh Thủy, tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 23A-153.xx do P.T.L. (SN 1991, trú tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng kiểm tra hơn 400kg thực phẩm không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 400 kg thực phẩm gồm xúc xích, lạp xưởng, há cảo, bánh sữa, sò đỏ, thịt viên ngô cùng nhiều mặt hàng khác. Toàn bộ hàng hóa được đóng gói trong bao bì có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số thực phẩm trên. Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao người, phương tiện cùng tang vật cho lực lượng Quản lý thị trường để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Hiện cả hai vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

NÓNG: Thu hồi hai loại thực phẩm chức năng do nguy cơ lẫn mảnh kính Ngày 5/6, ngay khi nhận được thông tin về 2 sản phẩm thực phẩm chức năng của thương hiệu Nature's Own có nguy cơ chứa mảnh kính trong chai đựng, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với 2 sản phẩm này.

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