Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh gây thất vọng dù chưa ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh nằm không cũng dính đạn

Sao quốc tế 04/05/2023 11:22

Triệu Lệ Dĩnh lại bị réo khi bản movie của Hoa Thiên Cốt lên top tìm kiếm.

Trần Đô Linh đang nhận được sự yêu mến của khán giả châu Á khi vào vai nữ phụ trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Từ những tập đầu lên sóng, Trần Đô Linh được khen có diễn xuất ngày càng chắc tay, nhiều phân cảnh của cô gây sốt trên mạng xã hội vì quá khí chất. Giữa lúc tên tuổi Trần Đô Linh phủ sóng với Trường Nguyệt Tẫn Minh, một dự án điện ảnh đang chờ lên sóng của cô bất ngờ lọt hot search Weibo.

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh gây thất vọng dù chưa ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh nằm không cũng dính đạn - Ảnh 1

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh gây thất vọng dù chưa ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh nằm không cũng dính đạn - Ảnh 2

Bản điện ảnh và bản truyền hình lại được đặt lên bàn cân so sánh - Ảnh:Weibo

Giữa lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh đang đi đến hồi kết, chủ đề về Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh bất ngờ hot trở lại. Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả đưa ra nhiều ý kiến về bản điện ảnh của tựa phim cổ trang đình đám này. Không ngoài tầm ngắm, Triệu Lệ Dĩnh lại bị réo tên.

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh gây thất vọng dù chưa ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh nằm không cũng dính đạn - Ảnh 3
Hoa Thiên Cốt được Triệu Lệ Dĩnh thể hiện hết sức thành công, điều này khiến khán giả ái ngại về màn thể hiện của Trần Đô Linh ở bản điện ảnh - Ảnh:Weibo

Trần Đô Linh vốn nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, hợp cổ trang, có viber Hồng Kông và từng “làm mưa làm gió” với nhiều bộ ảnh xuất sắc. Ấy thế mà khi hóa Hoa Thiên Cốt, trông cô nàng tầm thường đến lạ. Một chút linh khí của Tiểu Cốt cũng không có chứ đừng đòi so với Triệu Lệ Dĩnh.

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh gây thất vọng dù chưa ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh nằm không cũng dính đạn - Ảnh 4
Dự án điện ảnh của Hoa Thiên Cốt đắp chiếu nhiều năm và vẫn chưa có thông tin về việc phát sóng - Ảnh: Weibo

 Về Trần Đô Linh, khán giả thấy khá đáng tiếc vì vốn cô nàng có nhan sắc rất đẹp, vậy mà hóa Hoa Thiên Cốt trông lại như thôn nữ. Có lẽ do bản truyền hình đã quá xuất sắc, nên giờ nhìn bản điện ảnh, khán giả đều không thể nuốt nổi. 

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh gây thất vọng dù chưa ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh nằm không cũng dính đạn - Ảnh 5
Khán giả cho rằng tạo hình của Trần Đô Linh không mang lại khí chất tiên khí như Triệu Lệ Dĩnh đã từng làm - Ảnh: Weibo

 

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh gây thất vọng dù chưa ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh nằm không cũng dính đạn - Ảnh 6
Fan tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt lo ngại Trần Đô Linh (phải) khó vượt qua được cái bóng quá lớn của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh:Weibo

Giữa lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh đang đi đến hồi kết, chủ đề về Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh bất ngờ hot trở lại. Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả đưa ra nhiều ý kiến về bản điện ảnh của tựa phim cổ trang đình đám này.

Theo đó, một số người thể hiện sự mong chờ màn thể hiện của Trần Đô Linh. Dù biết “cái bóng” từ Triệu Lệ Dĩnh quá lớn, nhưng nếu Trần Đô Linh có màn thể hiện thành công, thắng thế trước đàn chị, chắc chắn địa vị của cô sẽ tăng nhanh chóng. 

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh gây thất vọng dù chưa ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh nằm không cũng dính đạn - Ảnh 7
Một số khán giả trông chờ màn hắc hóa của Trần Đô Linh - Ảnh: Weibo

Thông tin về lịch chiếu của Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh của Trần Đô Linh chưa được quyết định. Nhiều khán giả thể hiện sự lo lắng về khả năng được chiếu rạp của phim bởi dự án đã bị “đắp chiếu” khá lâu. Hiện tại, họ chỉ mong phim đủ điều kiện chiếu mạng để xem là may mắn lắm rồi.

 

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Từ khóa:   #Triệu Lệ Dĩnh Trần Đô Linh Hoa Thiên Cốt Trường Nguyệt Tẫn Minh Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh

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