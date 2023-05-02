Vương Hạc Đệ sắp nên duyên với 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh', dân tình nghi ngờ anh chàng sẽ lặp lại hành động như Ngô Lỗi đã từng?

Sao quốc tế 02/05/2023 14:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền Thiên nhắm tới Vương Hạc Đệ và Dương Siêu Việt đóng chính. Dân tình nghi ngờ anh chàng sẽ lặp lại hành động như Ngô Lỗi đã từng.

Sau thành công của bản hoạt hình, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chuẩn bị phá đảo màn ảnh nhỏ với bản phim truyền hình do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính ở phần Nguyệt Hồng. Chính vì thế thông tin về dàn diễn viên đảm nhận đóng chính ở hai phần còn lại là Trúc Nghiệp và Vương Quyền luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Vương Hạc Đệ sắp nên duyên với 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh', dân tình nghi ngờ anh chàng sẽ lặp lại hành động như Ngô Lỗi đã từng? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền Thiên có thông tin về nam nữ chính cho dự án này. Theo đó, dự án nhắm tới Vương Hạc ĐệDương Siêu Việt đóng chính.

Vương Hạc Đệ sắp nên duyên với 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh', dân tình nghi ngờ anh chàng sẽ lặp lại hành động như Ngô Lỗi đã từng? - Ảnh 2

Thông tin Vương Hạc Đệ và Dương Siêu Việt sẽ hợp tác trong dự án này và có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Đa phần khán giả cho rằng về phần nhìn thì visual của Vương Hạc Đệ và Dương Siêu Việt mãn nhãn không bàn cãi nhưng về diễn xuất của Dương Siêu Việt thì mới là điều đáng e ngại. Được biết, ở những phim trước, Dương Siêu Việt trở thành nỗi thất vọng cùng cực khi không biết diễn, đôi mắt trợn, không cảm xúc.

Trước đó, douban phim cập nhật thông tin nam nữ chính là Ngô Lỗi và Dương Siêu Việt. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau đó, hình ảnh của Ngô Lỗi đã biến mất khỏi douban của phim, chỉ còn lại Dương Siêu Việt. Điều này khiến nhiều khán giả trêu đùa rằng Ngô Lỗi đã quay xe bỏ trốn sau khi hay tin hợp tác cùng Dương Siêu Việt trong dự án này.

Vương Hạc Đệ sắp nên duyên với 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh', dân tình nghi ngờ anh chàng sẽ lặp lại hành động như Ngô Lỗi đã từng? - Ảnh 3Vương Hạc Đệ sắp nên duyên với 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh', dân tình nghi ngờ anh chàng sẽ lặp lại hành động như Ngô Lỗi đã từng? - Ảnh 4

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có 3 phần bằng 3 màu sắc khác biệt: Nguyệt Hồng siêu cường, Vương Quyền giàu có và Trúc Nghiệp đại bi kịch. Nội dung kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu.

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