'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' bị bôi nhọ hình ảnh vì trang phục nhạy cảm

Theo video được lan truyền trên mạng xã hội, Dương Siêu Việt bị lộ hình ảnh nhạy cảm khi phát sóng trực tiếp. Nhiều người chỉ trích nữ diễn viên không mặc nội y khi livestream.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin công ty quản lý của Dương Siêu Việt đã ủy thác cho công ty Luật Thượng Hải Cửu Trạch, xử lý vấn đề các tài khoản cố ý cắt ghép nhiều video livestream nhằm bôi nhọ, khiến nữ diễn viên phải nhận chỉ trích.

Theo video được lan truyền trên mạng xã hội, Dương Siêu Việt bị lộ hình ảnh nhạy cảm khi phát sóng trực tiếp. Video này thể hiện nữ diễn viên mặc áo cổ rộng, khi trợ lý giúp cô chỉnh sửa lại trang phục vô tình làm lộ vòng một. Chính điều này đã khiến nhiều người chỉ trích nữ diễn viên không mặc nội y khi livestream.

Phía công ty của Dương Siêu Việt khẳng định đây là những hình ảnh bị chỉnh sửa ác ý. Họ tung video gốc, cho thấy nữ diễn viên mặc trang phục phù hợp, luôn dùng tay che vùng ngực để tránh rơi vào tình huống xấu hổ.

Từ trước đến nay, Dương Siêu Việt liên tục chịu sự mỉa mai của người hâm mộ, thậm chí còn phải chịu bị đặt biệt danh ‘em gái bất tài nhất nhì Cbiz’. Tham gia vào nhóm nhạc nhưng ca hát, nhảy múa đều không tốt. Đến khi lấn sân sang diễn xuất càng khiến khán giả hoảng hốt hơn vì biểu cảm đơ cứng.

Thế nhưng, nhờ nhan sắc xinh đẹp, Dương Siêu Việt lại lập tức trở thành ngôi Sao Hoa Ngữ mới nổi có nhan sắc tuyệt vời. Thậm chí, nữ diễn viên được mệnh danh là ‘Thần tiên tỷ tỷ’ thế hệ mới, thay thế Lưu Diệc Phi. Năm 2019, cô xếp thứ 58 danh sách 100 người nổi tiếng của Forbes. Cùng năm, Siêu Việt được trang TC Candle châu Á xếp cô đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất Trung Quốc.

La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án cổ trang Đầm Bán Liên chuẩn bị khởi quay. Theo đó, nam nữ chính đang được đàm phán sẽ do La Vân Hi và Dương Siêu Việt đóng chính. Điều này khiến không ít fan của La Vân Hi lo lắng cho anh chàng.

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