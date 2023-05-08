Bất ngờ trước loạt ảnh Tần Lam ngọt ngào bên tình cũ Dương Mịch hậu tin đồn từ chối cầu hôn, hành động 'như chưa hề có cuộc chia ly'?

Sao quốc tế 08/05/2023 09:07

Tưởng chừng sắp 'toang' vì tin từ chối ly hôn, Tần Lam - Ngụy Đại Huân vô cùng tình tứ khi lọt vào ống kính paparazzi.

Ngày 7/5, trang Sohu đăng tải loạt ảnh Tần Lam - Ngụy Đại Huân bị bắt gặp thân mật, cùng nhau đi dưới mưa. Theo nguồn tin, cả hai đã có buổi hẹn hò lãng mạn cùng đi ăn, mua sắm. Khoảnh khắc tình tứ cho thấy mối quan hệ cặp đôi đang vô cùng tốt đẹp, không giống tin đồn "sắp toang" vì nàng từ chối lời cầu hôn của chàng. 

Bất ngờ trước loạt ảnh Tần Lam ngọt ngào bên tình cũ Dương Mịch hậu tin đồn từ chối cầu hôn, hành động 'như chưa hề có cuộc chia ly'? - Ảnh 1
Tần Lam - Ngụy Đại Huân bị bắt gặp thân mật, cùng nhau đi dưới mưa - Ảnh: Sohu
Bất ngờ trước loạt ảnh Tần Lam ngọt ngào bên tình cũ Dương Mịch hậu tin đồn từ chối cầu hôn, hành động 'như chưa hề có cuộc chia ly'? - Ảnh 2
Hành động thân thiết của Ngụy Đại Huân - Tần Lam còn khiến cư dân mạng suy đoán phải chăng nam diễn viên đã "lay chuyển" được tâm ý của bạn gái hơn 10 tuổi - Ảnh: Sohu

Hành động thân thiết của Ngụy Đại Huân - Tần Lam còn khiến cư dân mạng suy đoán phải chăng nam diễn viên đã "lay chuyển" được tâm ý của bạn gái hơn 10 tuổi, cầu hôn cô thành công. Trên các trang MXH, Cnet đã gửi nhiều lời chúc phúc, mong cặp đôi sớm báo tin vui. 

Trước đó, vào ngày 5/5, truyền thông bất ngờ đưa tin cặp đôi Tần Lam - Ngụy Đại Huân đứng trước bờ vực tan vỡ. Nguyên nhân xuất phát từ việc mỹ nhân Diên Hy Công Lược phũ phàng từ chối lời cầu hôn của bạn trai.

Bất ngờ trước loạt ảnh Tần Lam ngọt ngào bên tình cũ Dương Mịch hậu tin đồn từ chối cầu hôn, hành động 'như chưa hề có cuộc chia ly'? - Ảnh 3
Mới đây, cặp đôi Tần Lam - Ngụy Đại Huân được cho là đứng trước bờ vực tan vỡ vì nhà gái từ chối lời cầu hôn - Ảnh: Internet

Nguồn tin cho biết "thiếu gia Cbiz" rất nôn nóng muốn làm đám cưới nên đã sắp xếp 1 buổi cầu hôn bạn gái. Thế nhưng, Tần Lam đã thẳng thừng từ chối bạn trai do cô nhận thấy quan điểm về hôn nhân giữa 2 người chưa đồng nhất. Sau hôm đó, mỹ nhân Diên Hy Công Lược và người yêu kém 10 tuổi bỗng trở nên xa cách hơn bao giờ hết. Cả hai bị đồn đoán đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Người đẹp Diên Hi công lược hơn Ngụy Đại Huân 10 tuổi. Không chỉ vậy, cô còn nằm trong nhóm bạn "Gia đình Teddy", gồm Dương Mịch, Hoắc Tư Yến, Lý Tiểu Lộ và Cam Vy. Đáng chú ý, Ngụy Đại Huân từng yêu đương bí mật với Dương Mịch 2 năm. Việc Tần Lam hẹn hò tình cũ của chị em thân thiết nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Bất ngờ trước loạt ảnh Tần Lam ngọt ngào bên tình cũ Dương Mịch hậu tin đồn từ chối cầu hôn, hành động 'như chưa hề có cuộc chia ly'? - Ảnh 4
Việc Tần Lam hẹn hò tình cũ của chị em thân thiết nhận được sự quan tâm từ công chúng - Ảnh: Internet

Tần Lam sinh năm 1979, có gương mặt đẹp nổi bật, thần thái sang trọng, dịu dàng. Cô nổi tiếng với các phim như Đại Đường tình sử. Hoàn Châu cách cách 3, Phong vân 2, Tú nương Lan Hinh, Nam Kinh Nam Kinh, Sở Hán truyền kỳ... Năm 2018, tên tuổi Tần Lam lên tầm cao mới với vai Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm trong Diên Hi công lược.

Sau cuộc tình ồn ào với Huỳnh Hiểu Minh, Tần Lam không công khai hẹn hò, cô dồn sức cho công việc. Nữ diễn viên từng cho biết không mặn mà với chuyện hẹn hò hay hôn nhân.

Bất ngờ trước loạt ảnh Tần Lam ngọt ngào bên tình cũ Dương Mịch hậu tin đồn từ chối cầu hôn, hành động 'như chưa hề có cuộc chia ly'? - Ảnh 5
Ngụy Đại Huân được gọi là "chàng trai bảo tàng" nhờ ngoại hình điển trai, tính cách vui vẻ, ấm áp và gia thế giàu có - Ảnh: Internet

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, được gọi là "chàng trai bảo tàng" nhờ ngoại hình điển trai, tính cách vui vẻ, ấm áp và gia thế giàu có. Anh từng tham gia các tác phẩm như Nhật kí Tô Phi, Tình yêu vượt qua nghìn năm: Cuộc hoán đổi dưới ánh trăng, Thợ săn thành phố, Một và một nửa mùa hè, Dành dành nở hoa, Hạnh phúc mãn đường, Nam Yên Trai Bút Lục...

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