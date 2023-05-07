Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/5/2023: Tần Lam giới thiệu nhiều tài nguyên cho Ngụy Đại Huân, người nhà tích cực đẩy mạnh truyền thông cho Trần Phi Vũ?

Sao quốc tế 07/05/2023 11:05

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim cổ trang Tencent “Cửu Trọng Tử” sẽ được dự kiến khai ấy vào tháng 9, diễn viên chính tạm thời: Đàn Kiện Thứ, Bao Thượng Ân.

2. Nam nữ chính "Quan Hạc Ghi Chép" lần lượt tiếp xúc với Trần Đô Linh và Trương Lăng Hách, nếu như hai người hợp tác, sác xuất là bình phiên.

3. Khuôn mặt tròn của Triệu Lộ Tư hạn chế tài nguyên thời trang của cô, vì vậy cô quản lý vóc dáng rất nghiêm ngặt.

4. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư gần đây cự tuyệt công việc kinh doanh hợp thể, hai người hoàn toàn tránh hiềm nghi.

5. Tần Lam gần đây đã giới thiệu cho Ngụy Đại Huân không ít tài nguyên, trước đó anh đã nói về một kịch bản chính, là tác phẩm đề tài hiến lễ, là nhân vật khách mời, đầu tháng phim khiêm tốn bật máy quay.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/5/2023: Tần Lam giới thiệu nhiều tài nguyên cho Ngụy Đại Huân, người nhà tích cực đẩy mạnh truyền thông cho Trần Phi Vũ? - Ảnh 1

6. Mỗi tháng Trương Nghệ Hưng đều dành thời gian đến công ty dạy học một ngày cho học sinh thực tập.

7. Bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba là "Vạn tra triều hoàng" Vương Nhất Hủ đã tạo ra tạo hình tuyệt mỹ của nữ chính.

8. Chu Nhất Long, Cung Tuấn, Lưu Thi Thi, Lưu Hạo Tồn, Châu Đông Vũ sẽ tham dự liên hoan phim Cannes 

9. Cổ Lực Na Trát hiện tại chỉ có vai phụ, diễn viên chính rất khó cầm, tài nguyên điện ảnh và truyền hình bị tụt lại phía sau, cho nên hiện tại đang cố gắng tìm đề tài để hâm nóng

10. Người nhà của Trần Phi Vũ đặc biệt bố trí đội ngũ tiếp thị mới cho anh, sau này tuyên truyền đều là hướng tích cực nhiều hơn một chút, để giúp anh trở về vị trí đỉnh cao. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/5/2023: Tần Lam giới thiệu nhiều tài nguyên cho Ngụy Đại Huân, người nhà tích cực đẩy mạnh truyền thông cho Trần Phi Vũ? - Ảnh 2

11.  Dương Dương thích cô gái ngọt ngào và đáng yêu, có khí chất tốt nhất, anh ta chọn bạn gái yêu cầu rất cao, phải có giá trị nhan sắc cao.

12. Huỳnh Hiểu Minh từ trước đến nay đều đối xử tốt với nhân viên, tỷ lệ nghỉ việc của những người xung quanh anh rất thấp.

13. Trần Hiểu có mối quan hệ riêng tư với Vương Nhất Bác.

14. Dương Siêu Việt từng hợp tác với nhà sản xuất "Hồ yêu tiểu hồng nương vương quyền thiên", cho nên bản thân cũng đang tranh thủ cơ hội diễn xuất.

15. Châu Vũ Đồng và Trạch Tiêu Văn vẫn còn ở cùng một chỗ, tình cảm của hai người rất ổn định.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Tần Lam Ngụy Đại Huân Trần Phi Vũ sao hoa ngữ sao châu á

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