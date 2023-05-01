Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/5/2023: Huỳnh Hiểu Minh làm từ thiện nhiều nhất trong Cbiz, tài nguyên của Bạch Lộc không bị ảnh hưởng sau loạt lùm xùm?

Sao quốc tế 01/05/2023 11:05

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim cổ trang "Cát Bằng và Bướm" với sự tham gia của Trương Hàn, Lâm Duẫn.

2. Quan Hiểu Đồng thường xuyên nấu bữa ăn giảm béo cho Lộc Hàm.

3. Duyên phận khác giới của Hứa Khải đặc biệt tốt, trong giới có rất nhiều nữ minh tinh đều đuổi theo anh, nhưng tính cách anh tương đối bá đạo, không thích nữ sinh quá chủ động.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba rất hài lòng với diện mạo của mình, một chút lo âu dung mạo cũng không có, chưa bao giờ có ý nghĩ động chạm đến gương mặt.

5. Huỳnh Hiểu Minh là người làm từ thiện nhiều nhất trong giới giải trí Hoa Ngữ 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/5/2023: Huỳnh Hiểu Minh làm từ thiện nhiều nhất trong Cbiz, tài nguyên của Bạch Lộc không bị ảnh hưởng sau loạt lùm xùm? - Ảnh 1

6. Trần Đô Linh bắt đầu ra mắt con đường văn học bá, trong giới nổi tiếng là EQ cao. Bây giờ cô nhận kịch không coi trọng vị trí, chế tác và kịch bản tốt mới là quan trọng nhất.

7. Thái Từ Khôn không phải không muốn, anh chọn bạn gái đòi hỏi quá cao, thích nhỏ bé lại dính người, trên mặt vừa thịt nhưng không thể mập nửa thanh thuần bán mỹ diễm cô gái, vẫn chưa gặp được người thích hợp.

8. Viên Băng Nghiên sẽ không gia hạn hợp đồng với Hoan Thụy nữa, bên công ty đã không mang được cô nữa, kế tiếp sẽ trọng điểm nâng đỡ Trương Dư Hi, Thành Nghị bên này vẫn rất được coi trọng.

9. Phạm Thừa Thừa đối với Trương Tịnh Nghi không có cảm giác, hai người chỉ là quan hệ hợp tác, hắn thích nữ sinh đường nét S.

10. Ồn ào về phát ngôn trong quá khứ bị đào lại của Bạch Lộc khiến danh tiếng của cô ấy bị ảnh hưởng, nhưng về mảng tài nguyên thì chẳng hề bị đả động chút nào. Bởi nền tảng và công ty đánh giá rất cao Bạch Lộc và luôn ưu ái cho cô ấy

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/5/2023: Huỳnh Hiểu Minh làm từ thiện nhiều nhất trong Cbiz, tài nguyên của Bạch Lộc không bị ảnh hưởng sau loạt lùm xùm? - Ảnh 2

11. Người đại diện của Dương Tử, gần đây đã giúp cô nói về không ít tài nguyên kinh doanh, tài nguyên hiện tại của cô đã được cải thiện rất nhiều.

12. Tôn Di không thích nam sinh lớn tuổi hơn mình, cô tương đối thưởng thức tiểu thịt tươi, bất quá hiện tại cô tạm thời không có ý nghĩ yêu đương.

13. Vương Sở Nhiên lúc trước cô tên là Tống Á Mộng, sau đó đổi thành họ với mẹ, đổi thành Vương Sở Nhiên.

14. Trương Vân Long và Chung Sở Hi đã cắt đứt.

15. Sự hiện diện của Lưu Học Nghĩa trong công ty tương đối thấp, nguồn lực cho anh ta cũng bị hạn chế. Bất quá anh tương đối cạnh tranh, sẽ chủ động tìm dự án.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/4/2023: Vương Sở Nhiên được lợi khi vướng tin đồn với Dương Dương, La Vân Hi và Bạch Lộc không yêu đương dù đã hợp tác 2 lần?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Bạch Lộc sao hoa ngữ sao châu á làng sano

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