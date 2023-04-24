Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/4/2023: Trần Phi Vũ được cha đưa vào đoàn làm phim mới, Vương Hạc Đệ không muốn quảng bá phim cùng Châu Dã?

3. Điện ảnh "Câu Chuyện Không Người Biết" do Trần Kiếm Oánh đạo diễn: Châu Đông Vũ diễn chính.

5. Trần Phi Vũ được cha đưa vào đoàn làm phim "Quân tình nguyện".

6. Webdrama cổ trang Iqiyi "Niệm Vô Song": đạo diễn Quách Hổ, biên kịch Triệu Na, diễn viên chính Đường Yên, Lưu Học Nghĩa. Cuối tháng 6 khai máy tại Hoành Điếm, quay trong 120 ngày.

7. Iqiyi rất thích Trương Vân Long, anh rất biết phối hợp, diễn xuất cũng ổn, cho nên Iqiyi cho anh không ít dự án tốt trong hai năm nay.

8. Webdrama do Trương Hiểu Ba đạo diễn "Bán Thục Nam Nữ": Điền Hi Vi, Châu Vũ Đồng, Tân Vân Lai. Cuối tháng 4 khai máy ở Vũ Hán, quay trong 120 ngày.

9. Dịch Dương Thiên Tỷ và Chu Nhất Long hiện tại đều là những người trong giới điện ảnh, trong giới phim, hai người chênh lệch tuổi tác có mười mấy tuổi cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh, bởi vì nam diễn viên trẻ trong giới điện ảnh chỉ có mấy người, hơn nữa còn có cư dân mạng đem cả hai vẽ vào tứ đại lưu lượng của giới điện ảnh, vô hình trung liền khiến cho hai người tồn tại cạnh tranh.

10. Vương Hạc Đệ không có ý định cùng Châu Dã tiếp thị cặp đôi, từ sau khi Thương Lan Quyết nổi tiếng, chỉ riêng việc giải "trói couple" với Ngu Thư Hân đã tốn không ít thời gian.

11. Dịch Dương Thiên Tỷ đã cố tình giảm bớt công khai và tiếp thị liên quan đến phim mới. Tuy nhiên, thái độ trước sau của anh đối với bộ phim quá chênh lệch, cho nên bên sản xuất đối với anh cũng có chút từ ngữ, ngày sau nếu hai bên muốn hợp tác lần nữa khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy, lần này anh xem như cùng vốn liếng không vui.

12. Mỗi lần có hoạt động thì Nhiệt Ba đều đưa ý kiến bản thân đối với tạo hình và trang điểm, bình thường sẽ áp dụng phiên bản mà cô cảm thấy hài lòng.

13. Chương trình giải trí của CCTV "Tông Sư Liệt Truyện Đường Tống Bát Đại Gia":

- Người diễn dịch tông sư: Thành Nghị, Hà Băng, Tân Bách Thanh, Lưu Dịch Quân, Chu Á Văn, Đoạn Hoành Dịch, Vu Hòa Vĩ, Trương Tụng Văn.

- Đoàn Viếng Thăm: Lưu Hạo Nhiên, Nhiệt Y Trát, Ngô Lỗi, Trương Tử Phong, Âu Dương Na Na.

14. Giá trị thương mại của Lý Hiện rất được nhãn hiệu công nhận, hiện tại ngoại trừ 10 đại ngôn có danh phận là đại diện thì còn có 6 hợp tác đại diện toàn cầu, cơ bản không có đại ngôn ngắn hạn.

15. Chương trình giải trí của Tencent "Cổ Tích - Câu Chuyện Thôn Tinh Thủ" sẽ ghi hình vào tháng 5, tạm định khách mời: Mã Lệ, Ngô Hân, Vương Tuấn Khải, Trần Vỹ Đình, Trương Tiểu Uyển, Kim Đại Xuyên, Từ Chí Thắng, Tống Uy Long.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.