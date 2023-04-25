Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/4/2023: Dương Dương sẽ không phản hồi tìn đồn hẹn hò với Vương Sở Nhiên, Tần Lam rất sợ mất Ngụy Đại Huân?

Sao quốc tế 25/04/2023 11:29

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bạch Kính Đình không thích trang điểm vì sẽ ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của mình.

2. Trần Tinh Húc sau khi nhận bộ phim cổ trang sợ chân tóc di chuyển về phía sau, bởi vì rất nhiều bộ phim cổ trang tóc đều bị tổn thương ở các mức độ khác nhau, cho nên sau đó anh liền nhận phim hiện đại.

3. Sau khi Vương Hạc Đệ nổi tiếng hơn, không ít tài nguyên của tiểu sinh cùng thời gian đều bị chia nhỏ, khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người khác.

4. Bộ phim "Trưởng công chúa" mà Triệu Kim Mạch và Vương An Vũ hợp tác phải đổi tên thành "Độ niên hoa".

5. Dương Dương sẽ không đáp lại rõ ràng sau khi nổ ra lùm xùm tình cảm với Vương Sở Nhiên, chỉ có thể để cho mọi người đoán xem, dù sao fan bên này cũng không muốn tin tưởng, không ảnh hưởng đến cái gì.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/4/2023: Dương Dương sẽ không phản hồi tìn đồn hẹn hò với Vương Sở Nhiên, Tần Lam rất sợ mất Ngụy Đại Huân? - Ảnh 1

6. Ngụy Đại Huân vì không có tác phẩm điện ảnh và truyền hình nào ra mắt, cho nên thù lao phim không cao.

7. Tác phẩm mới của Lâu Tiêu Bằng ("Bụi bặm mười ba năm"), gần đây đã theo dõi Hứa Khải, nằm ở trong sự đề cử.

8. Bộ phim hồi hộp của Cung Tuấn đã định, nhưng nữ chính không phải Quan Hiểu Đồng, bộ này chỉ có hai nhân vật nam là quan trọng, những người khác đều làm nền.

9. Nữ chính "Phàm nhân tu tiên truyện" của Dương Dương là Trần Đô Linh, Trần Đô Linh vì bộ phim này mà từ chối "Nam nữ nửa quen", cô hiện tại được rất nhiều người khen ngợi, mọi người phát hiện điều này có lợi cho việc nhận được bánh ngon.

10. Tần Lam rất sợ mất Ngụy Đại Huân, vừa có thời gian liền như hình với bóng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/4/2023: Dương Dương sẽ không phản hồi tìn đồn hẹn hò với Vương Sở Nhiên, Tần Lam rất sợ mất Ngụy Đại Huân? - Ảnh 2

11. Vụ kiện của Tống Uy Long và Vu Chính đã được hòa giải, mỗi người lui một bước, liền yên lặng chờ hết hạn.

12. Tần Tiêu Hiền đối với Mạnh Tử Nghĩa không có cảm giác, anh không thích mẫu người con gái xinh đẹp sắc xảo.

13. Bộ phim “Ninh An Như Mộng” do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách diễn chính sẽ lên sóng vào ngày 20/5.

14. Sau khi Bạch Lộc hot, trường cũ trực tiếp liệt kê cô là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cũng đặt hình ảnh và giới thiệu của cô trên bảng thông báo.

15. Bộ phim mới của Thành Long thua lỗ rất thảm, hiện tại anh tích cực bảo vệ tác phẩm và phong cách của bản thân, dù sao với tư cách là một người đại ca, anh rất khó chấp nhận cục diện không được coi trọng, cho nên việc cấp bách nhất chính là bảo vệ lợi ích của bản thân, bằng không nhiều năm nỗ lực và trả giá đều uổng phí.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ sao châu á Tần Lam

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