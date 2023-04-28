Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/4/2023: Đặng Siêu 'điên cuồng' nhận công việc để bù lỗ cho dự án phim, Thái Từ Khôn lấn sân sang đóng phim?

Sao quốc tế 28/04/2023 11:05

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. La Vân Hi bởi vì muốn tăng cân nên đăng weibo xin công thức nấu ăn. Tuy nhiên, sau khi nhận được một đống công thức nấu ăn, anh cũng không dám thử lung tung, ekip hiện vẫn là tìm chuyên gia đi phương pháp tăng cân.

2. Bạch Kính Đình gần đây đã thành công trong việc tiếp xúc với một nguồn tài nguyên điện ảnh, anh vô cùng yên tâm về tài nguyên này, dù sao anh cũng muốn mượn tài nguyên này để mở cửa thị trường điện ảnh, đặt nền móng cho việc sau này đứng vững trong giới điện ảnh.

3. Cư dân mạng bầu chọn tứ đại mỹ nữ lứa 95: Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi, Châu Dã, Điền Hi Vi

4. Chương trình tạp kỹ "Văn phòng thám tử của chúng tôi": Lý Vũ Xuân, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt, Trương Hàn

5. Đặng Siêu năm nay nhận công việc tương đối điên cuồng, phòng vé "Bóng bàn Trung Quốc" không lý tưởng bồi thường rất nhiều, anh dự định kiếm lại tiền.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/4/2023: Đặng Siêu 'điên cuồng' nhận công việc để bù lỗ cho dự án phim, Thái Từ Khôn lấn sân sang đóng phim? - Ảnh 1

6. Mâu thuẫn giữa người hâm mộ Trương Nghệ Hưng và Vương Gia Nhĩ, trong lòng chính chủ ít nhiều vẫn có chút hiểu biết. Hiện tại hai người sẽ không dễ dàng hợp thể với nhau, bất quá hai người bọn họ cho tới nay đều chỉ là đồng nghiệp trong giới giải trí, mấy năm nay lén lút cũng không có nhiều liên lạc.

7. Kịch bản bộ phim "Nhân vật chính" (Hán Việt: "Chủ Giác") do Trương Nghệ Mưu đạo diễn đã đưa tới cho Địch Lệ Nhiệt Ba xem. Cô ấy vẫn chưa quyết định nhưng hiện tại Nhiệt Ba muốn tránh các bộ phim thần tượng và đóng mấy bộ có nội dung chất lượng nhiều hơn. 

8. Đường Yên hiện tại không được giới chuyên môn công nhận, cho nên mặc dù cô cố ý nâng cao sự nghiệp, sắp xếp cho mình nhiều công việc hơn, nhưng ngành công nghiệp lại không muốn cho cô cơ hội. Dù sao nhiều năm qua, Đường Yên đã tiêu hao không ít vốn liếng, lúc ấy vốn liếng của cô bây giờ đều có đối tượng nâng đỡ hoàn toàn mới.

9. Trần Đô Linh tuy rằng trong "Trường Nguyệt Tàn Minh" phân cảnh đặc biệt ít, nhưng gia tăng là có, dù sao đề tài nhân vật rất cao, diễn xuất cũng được công nhận, thuận tiện tiếp xúc với các loại nhân vật khác nhau.

10. Bộ phim truyền hình hiện thực đầu tiên sắp tới của Trung Quốc tập trung vào các tội phạm tài chính, do Tencent sản xuất, đang liên hệ với Thái Từ Khôn vào vai nam chính.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/4/2023: Đặng Siêu 'điên cuồng' nhận công việc để bù lỗ cho dự án phim, Thái Từ Khôn lấn sân sang đóng phim? - Ảnh 2

11. Âu Dương Na Na rất coi trọng bản sắc cá nhân, cùng các nhà thiết kế của công ty trao đổi ý tưởng của mình, làm ra rất nhiều thứ mình thích, sau đó ở bên người hâm mộ an lợi quảng bá.

12. Đinh Vũ Hề rất nghe được lời khuyên của người bên cạnh, có khi một số câu trả lời dễ gây ra sóng gió, nhân viên cẩn thận đề nghị sửa đổi, nam diễn viên đều hào phóng nghe khuyên, còn nhớ kỹ sau này phát biểu đều chủ động tránh đi.

13. Trương Tân Thành trong phim mới quy mô rất lớn, trước khi quay cảnh thân mật anh còn đặc biệt uống rượu tìm cảm giác.

14. Trong chương trình, Tống Thiến thẳng thắn thừa nhận rằng miễn là không phải vì vấn đề nguyên tắc mà chia tay, thì vẫn có thể làm bạn.

15. Sau khi Đậu Kiêu kết hôn, bất kể là ở tầng lớp nào, địa vị đều tăng lên rõ rệt, hiện tại người muốn nịnh bợ không ít, mặc dù nam diễn viên biết rõ tâm tư đối phương không thuần khiết, nhưng xuất phát từ lễ phép cùng xã giao tôn trọng, anh vẫn phải tươi cười nghênh đón.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/4/2023: Ngu Thư Hân đến Hàn Quốc tìm một đội tạo hình xuất sắc, La Vân Hi không hưởng nhiều lợi ích từ "Trường Nguyệt Tẫn Minh"?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/4/2023: Ngu Thư Hân đến Hàn Quốc tìm một đội tạo hình xuất sắc, La Vân Hi không hưởng nhiều lợi ích từ "Trường Nguyệt Tẫn Minh"?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Đặng Siêu Thái Từ Khôn sao hoa ngữ sao châu á La Vân Hi

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