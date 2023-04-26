2. Dự án phim cổ trang "Phong quá lưu vết" đang đàm phán kịch bản với dàn diễn viên chính là Cung Tuấn, Tôn Di.

1. Lưu Vũ từng được một nam giám đốc của một công ty theo đuổi.

4. Thành Long cũng muốn hợp tác với Dịch Dương Thiên Tỉ, bởi vì sức hút của ông ấy không còn mạnh như trước, việc thu hút đầu tư cũng khó khăn, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể xem là bảng hiệu di động thu hút đầu tư trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng anh ấy chưa bao giờ đưa ra câu trả lời rõ ràng.

5. Thù lao phim cổ trang của La Vân Hi cao hơn khi đóng phim hiện đại.

6. Gần đây, Bạch Lộc bị đào lại phỏng vấn cũ tuyên truyền cho phim “Chiêu Diêu” do cô và Hứa Khải diễn chính. Khi trả lời phỏng vấn Bạch Lộc đã gọi nhân vật của nam chính là cún và nhân vật của nữ chính của mình là “chó cái” (tiểu mẫu cẩu).

7. Lý Hiện đang học võ, hiện tại anh ấy đã có một con đường rộng mở và có những chính kiến của riêng mình.

8. Dương Mịch vẫn đang tìm kiếm đột phá cho sự chuyển mình của bản thân. Hiện tại, nữ diễn viên đã tự mình ra ngoài thảo luận tài nguyên, cũng đã gặp gỡ nhiều đạo diễn lớn và muốn đứng lên một lần nữa trong điện ảnh.

9. Ti Ba gần đây đã bắt đầu ca ngợi Tôn Trân Ny, đồng thời đưa cô ấy một số tài nguyên của Hứa Giai Kỳ.

10. Vương Hạc Đệ nóng nảy và quá thẳng thắn, nhưng dù là trước hay sau khi anh ấy nổi tiếng, hầu hết mọi người đều có đánh giá tốt về anh ấy.

11. Trương Kế Khoa đã từng vay tiền của Trịnh Sảng, nhưng cô ấy rất thận trọng về tiền bạc nên đã trực tiếp chọc tức anh ta.

12. Cung Tuấn đã có hộ khẩu Bắc Kinh và gần đây anh ấy sắp mua một biệt thự lớn.

13. Mối quan hệ giữa Đường Yên và Dương Mịch đã "lành" đi, gần đây họ thường xuyên liên lạc với nhau.

14. Mặc dù Mao Bất Dịch và Châu Thâm đều là đối thủ cạnh tranh trong làng âm nhạc nhưng mối quan hệ riêng tư của họ rất tốt, họ thường trò chuyện cùng nhau, họ cũng không từ chối việc hợp tác chung một sân khấu.

15. Cảnh Điềm nhận được rất nhiều tin nhắn khiếm nhã từ những tên đàn ông vô sỉ trong thời gian này, vì vậy cô đã đưa cho công ty quản lý tài khoản mạng xã hội của mình.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.