Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/5/2023: Dương Mịch muốn đưa con gái đến sống ở Bắc Kinh nhưng bố chồng không đồng ý, Bạch Lộc và Trần Đô Linh không muốn xuất hiện cùng nhau?

2. Sau vụ việc vạ phát ngôn của Bạch Lộc , hiện tại tài khoản của không ít nghệ sĩ trong giới đã bị ekip kiểm tra lại, thậm chí còn mở quyền, chỉ sợ xuất hiện tình huống bị lật xe.

1. Phạm Thừa Thừa có chị gái giúp đỡ, phương diện nhân khí cùng với tài nguyên quả thật xuất phát điểm cao hơn so với các tiểu sinh cùng thời, liên tiếp nhận được rất nhiều tài nguyên nhân vật chính và phụ chất lượng cao khiến nhiều người ngưỡng mộ.

4. Gần đây Vương Nhất Bác lén đoàn đội đi uống rượu

3. Trương Nghệ Mưu và Tiêu Chiến gần đây rất thân thiết, cũng đang bàn bạc về việc hợp tác. Cả hai bên đều rất mong đợi, chỉ chờ có kịch bản phù hợp.

5. Dương Mịch muốn đưa Tiểu Gạo Nếp đến sống ở Bắc Kinh sống một thời gian, nhưng bố của Lưu Khải Uy không đồng ý.

6. Địa vị hiện tại của Hoàng Cảnh Du trong giới giải trí rất được các sao nam trong ngành hâm mộ, anh có hậu trường vốn liếng lợi hại, trên cơ bản không thiếu quay phim, hơn nữa tác phẩm chất lượng cao

7. Trương Nghệ Hưng trong giới bạn bè cùng tuổi đặc biệt ít, chủ yếu là cạnh tranh lẫn nhau, cũng không muốn giả vờ là bạn bè bề ngoài.

8. Trương Nghệ Mưu trước đó đã hẹn Hoàng Cảnh Du và Tiêu Chiến của "Bộ đội át chủ bài" tụ tập ăn tối ở Thanh Đảo, hai người tiếp theo rất có thể sẽ hợp tác với Trương Nghệ Mưu.

9. Ngu Thư Hân rất để ý đến đánh giá ngoại hình của cư dân mạng đối với cô, sẽ càng chú trọng bảo dưỡng vóc người.

10. Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng sắp tổ chức tiệc mừng công rồi, nhưng thời gian qua vụ việc giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh căng thẳng một hồi, cả 2 không muốn xuất hiện chung khung với đối phương nữa.

11. "Bắc Thượng" quả thật đã tiếp xúc với Bạch Kính Đình, bất quá cuối cùng vẫn không cầm được.

12. Cung Tuấn cũng bắt đầu mang theo người mới, hiện tại tính tự chủ cũng rất mạnh, lúc nói về tài nguyên sẽ kèm theo người mới nhà mình.

13. Tin đồn trên mạng về việc Triệu Lộ Tư động mặt tinh chỉnh cũng càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá bản thân cô vẫn là nhan sắc thuần khiết tự nhiên, không có ý nghĩ động mặt.

14. Quan hệ giữa Dương Dĩnh và Tỉnh Bách Nhiên vẫn rất tốt, chỉ là không có thể hiện ra bên ngoài nhiều mà thôi.

15. Hợp đồng của Nhậm Gia Luân và công ty sắp hết hạn, thái độ bên này của anh rất rõ ràng không muốn gia hạn hợp đồng.

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