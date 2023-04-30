Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/4/2023: Tiêu Chiến và Dương Tử không liên lạc nhưng quan hệ vẫn tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba 'nhường' dự án phim cho Chúc Tự Đan?

1. Ngu Thư Hân theo đuổi phong cách của sao Hàn Quốc nhiều năm, thẩm mỹ cũng tương đối thiên về bên kia, thích phong cách trang điểm và nhiếp ảnh bên kia.

4. Vương Hạc Đệ Châu Dã trong "Thanh xuân trong chiến hỏa", rating ảm đạm, sức mạnh tuyên truyền giảm xuống. Sau khi bộ phim "Thanh xuân trong chiến hỏa" do Vương Hạc Đệ và Châu Dã đóng chính phát sóng, không ít người cảm thấy nhan sắc của cô chỉ giới hạn trên thảm đỏ, trong phim thì vô cùng bình thường, quản lý biểu cảm cũng không được. Cô không có nhiều thiên phú trong diễn xuất, ngũ quan bay loạn, trong đoàn đội cũng không có ai dám nói cô, cô chính là một tiểu công chúa.

3. Bạch Lộc không thích đến khách sạn lớn ăn cơm, cô mang theo trợ lý đi khắp nơi tìm quán nhỏ ăn.

5. Những dự án phim cổ trang mà Địch Lệ Nhiệt Ba không nhận, Gia Hành đều chuyển qua cho Chúc Tự Đan.

6. Hiện tại Ngô Thiến tìm bạn trai luôn có một mong muốn phải là người có trách nhiệm một chút.

7. "Trường Tương Tư" của Dương Tử phải tổ chức xem phim, hậu kỳ của bộ phim này đã làm xong, chỉ cần thẩm tra xong là có thể phát sóng. Nhà sản xuất sắp xếp cho các diễn viên chính tham gia đi ghi hình show như các nền tảng khác.

8. Nếu bây giờ Dương Mịch rút khỏi show "Trốn Thoát Khỏi Mật Thất" thì sẽ bị đền bù một số tiền khá lớn vì vi phạm hợp đồng. Dù sao cũng đã ký từ lâu rồi.

9. Mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, Trương Tử Phong yêu đương vẫn như thường lệ, đoàn đội cũng chỉ có thể cố gắng giúp cô giảm bớt ảnh hưởng.

10. Tiêu Chiến và Dương Tử không gọi điện thoại cho nhau, nhưng tình cảm cá nhân của 2 người vẫn rất tốt, hoàn toàn sẽ không vì fan đánh nhau mà không hòa hợp.

11. Trần Đô Linh và Đặng Vì Người hâm mộ cho rằng đoàn làm phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" đã cắt bỏ rất nhiều phân cảnh nổi bật của hai người, ảnh hưởng đến thiết lập của họ, khiến sức nóng của họ thấp hơn dự kiến. Kỳ thật hậu kỳ cắt bớt phân cảnh rất bình thường, chỉ là bộ phim này trước mắt tất cả đều mất khống chế, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành ngòi nổ xé, mâu thuẫn giữa các nhà đã không thể hòa giải.

12. Bộ phim mới của Châu Đông Vũ, "Câu chuyện không ai biết", nam chính tiếp xúc với Trần Phi Vũ, hai người không bài xích hợp tác.

13. Châu Thâm không muốn đến đoàn làm phim diễn khách mời, sợ bị "mất mặt".

14. Trong poster phim vừa mới ra mắt, tất cả mọi người đều tỏ vẻ không nhận ra Trần Kiều Ân, hoàn toàn khác với trước đây cô. Gần đây cô quả thật làm không ít chỉnh sửa, cộng thêm trên poster, trạng thái khuôn mặt cả người đã xảy ra biến hóa tương đối lớn. Thật ra cô cũng rất sợ mình già đi, như vậy cùng chồng nhìn qua chênh lệch rất lớn.

15. Cư dân mạng chỉ ra rằng bốn nam hàng đầu năm nay vẫn là Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Thái Từ Khôn, không nghĩ ra người thứ năm. Những người được đề cử Thành Nghị cũng được coi là fan của Thành Nghị. Thành Nghị tuy rằng đà không tệ, nhưng so sánh với bốn người này, vẫn có chênh lệch rất lớn, hiện tại ngay cả Nhậm Gia Luân cũng không thể toàn thắng, chứ đừng nói đến đỉnh lưu.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.