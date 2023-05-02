Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/5/2023: Tôn Lệ từng bị nghi ngờ mắc chứng cường giáp, Dương Dương có thể tự lựa chọn nữ chính cho phim mới?

Sao quốc tế 02/05/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Nhất Bác sẽ tham dự sự kiện Chanel tại LA vào 9/5. Anh ấy sẽ bay đến LA vào ngày 7/5.

2. Nhà hàng Trung Hoa mùa mới: Dương Tử, Vương Hạc Đệ, Vương Tuấn Khải , Ngu Thư Hân, Cao Diệp, Lý Nhất Đồng, Vương Gia Nhĩ, Tống Thiến, Lưu Hiến Hoa.

3. Trường nguyệt tẫn minh sẽ tổ chức concert vào tháng 6 ở hai địa điểm Tô Châu và Tây An.

4. Có tin đồn Vương Lỗi và Hoàng Hiên ở trong đoàn phim Thượng Cam Lĩnh bất hoà. Cả hai đều muốn cắt đất diễn của những người khác để thêm đất diễn cho mình. Cuối cùng thì một trong hai người đã bỏ vai.

5. Dương Dương nhận "Phàm nhân tu tiên truyện", có thể lựa chọn nữ chính cho bộ phim này.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/5/2023: Tôn Lệ từng bị nghi ngờ mắc chứng cường giáp, Dương Dương có thể tự lựa chọn nữ chính cho phim mới? - Ảnh 1

6. Hội thảo của IQiyi sẽ diễn ra vào 10/5, fan phim có thể mong chờ các tư liệu mới của các bộ phim sắp chiếu trên nền tảng này.

7. Châu Dã tiếp thị bên ngoài mình là Tiểu Hoa mặt lạnh, nhưng trong mắt đa số mọi người trong giới, mặt lạnh không khác gì mặt đen, đồng thời còn cảm thấy cô rất không tôn trọng người khác. Vì thế ekip của cô cũng đang tích cực bảo vệ hình tượng của cô.

8. Mao Hiểu Đồng bây giờ chủ yếu nhận phim là vai nữ chính.

9. Công ty của Trương Tịnh Nghi bây giờ đối xử với cô ấy như công chúa đích thực, có tài nguyên gì cũng đưa cho cô ấy trước.

10. Tôn Lệ từng bị nghi ngờ mắc chứng cường giáp. Tôn Lệ hồi đáp về nghi vấn mắc cường giáp. Trước đó, cư dân mạng nói cô ấy mắc cường giáp và phải đi kiểm tra chuyên sâu, nhưng kết quả là bác sĩ kết luận Tôn Lệ Không bị cường giáp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/5/2023: Tôn Lệ từng bị nghi ngờ mắc chứng cường giáp, Dương Dương có thể tự lựa chọn nữ chính cho phim mới? - Ảnh 2

11. Mỗi khi Châu Thâm hát nhạc phim là đoàn phim lại hỏi anh ấy có muốn đóng vai khách mời không.

12. Sở dĩ Cúc Tịnh Y không có đại ngôn nào đáng chú ý, là bởi vì đoàn đội cô ấy toàn nhận cả mấy cái đại ngôn từ mấy hãng không có tên tuổi, thêm vào cả mấy lần mặc đồ nhái nữa. Nên dù danh tiếng của cô ấy không hề tệ, nhưng mà thương vụ thì rất bèo.

13.  Dù trên thảm đỏ, Cổ Lực Na Trát và Angelababy rất đẹp, nhưng rất hiếm khi dân mạng cảm thấy hai người họ đạt đủ tầm danh xưng "Nữ hoàng thảm đỏ". Lý do là vì phong cách của cả hai chỉ dừng lại ở mức đẹp mà thôi, chứ chẳng hề có sự bứt phá hay biến hóa đa dạng, luôn dừng ở mức an toàn với kiểu cách quen thuộc, thế mạnh của bản thân

14. Dự báo doanh thu ngày đầu của các phim ra rạp dịp này:

Trường Không Chi Vương -102 triệu

Con đường đời không quen - 61.412 triệu

Đã nhiều năm như thế -59.222 triệu

Đếm ngược nói yêu em -19.124 triệu

15. Nội bộ Gia Hành hiện tại Trương Vân Long và Chúc Tự Đan được coi trọng nhất.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/4/2023: Vương Sở Nhiên được lợi khi vướng tin đồn với Dương Dương, La Vân Hi và Bạch Lộc không yêu đương dù đã hợp tác 2 lần?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Tôn Lệ Dương Dương sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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