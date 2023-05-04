Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/5/2023: Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong dự án cổ trang mới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng ở cùng một khách sạn?

1. Angelababy đặc biệt tự tin vào ngoại hình của mình, nhân viên sau khi chỉnh sửa hình ảnh, cô hầu như không cần nhìn qua, về cơ bản không cần kiểm duyệt.

4. Bạch Lộc và Âu Hào "Bắc Thượng" đã bắt đầu đặt cảnh, định hai người bình phiên, rất nhanh sẽ khởi động.

3. "Thanh xuân trong chiến hỏa" của Châu Dã có rating và độ hot bình thường, cô đã không trông cậy vào bộ phim đó để bùng nổ, "Hộ Tâm" mới là tác phẩm lớn của cô.

5. "Hồ Yêu tiểu hồng nương, Vương quyền thiên" đang tiếp xúc với Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư cho vai chính.

6. Hứa Khải Na Trát "Tuyết ưng lĩnh chủ", mùa hè không có kế hoạch phát sóng, khoảng tháng mười phát sóng

7. Mối quan hệ giữa Hứa Khải và Vu Chính bây giờ vẫn rất tốt, nhà của hai người đều rất gần, đi lại cũng rất thuận tiện, nhưng gần đây anh cũng không nâng được, bản thân anh cũng rất sốt ruột.

8. Hoàng Minh Hạo chơi game rất lợi hại, vị trí cao, Dương Mịch và Phạm Thừa Thừa rảnh rỗi đều thích kéo anh cùng chơi.

9. Quan Hiểu Đồng hợp tác với một thương hiệu trong bảy năm, kết quả năm nay thương hiệu coi trọng Triệu Lộ Tư.

10. Có người tiết lộ Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng ở cùng một khách sạn, bối cảnh lúc đó của hai người đều giống nhau như đúc. Sau đó fan tìm ra chứng cứ các nghệ sĩ khác ở khách sạn này, nói khách sạn này rất nhiều đoàn làm phim đều vào ở. Kỳ thật Địch Lệ Nhiệt Ba ở khách sạn này năm 21, Hoàng Cảnh Du thì năm 22, không cùng một khoảng thời gian.

11. Bạch Lộc, Trương Lăng Hách "Ninh An Như Mộng" dự kiến phát sóng vào ngày 18 tháng 5.

12. Lưu Diệc Phi thực ra cô không có mấy người bạn trong giới, tham gia sự kiện cũng không quen thuộc với hầu hết các nghệ sĩ, vì vậy mỗi lần tham gia sự kiện đều nghi ngờ bị cô lập.

13. Nhậm Mẫn gần đây đã thay đổi một nghệ sĩ trang điểm, chuyên gia trang điểm của cô cũng đào từ những tiểu hoa khác với giá cao, trước đây cô đã không ngừng thử nghiệm phong cách mới, vì vậy có thể xem như tìm được trang điểm phù hợp với mình

14. La Vân Hi ăn bánh ngọt trong lúc phát sóng trực tiếp, cuối cùng tỏ vẻ không thể ăn nữa, muốn béo mập lên. Rất nhiều người đều nghi ngờ anh có chướng ngại ăn uống, dáng người gầy yếu cộng thêm khó có thể tiếp nhận nhiều thức ăn, đều là triệu chứng rất rõ ràng. Tuy không đến mức đó, nhưng bình thường nam diễn viên chỉ ăn một chút, mặc dù nói muốn tăng cân, ăn uống cũng vẫn rất chú ý.

15. Tôn Di không muốn hợp lại với chồng cũ

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.