Tần Lam ngầm thừa nhận mối quan hệ với 'tình cũ của Dương Mịch'

Sao quốc tế 30/03/2023 18:30

Mới đây, Tần Lam bất ngờ chia sẻ về mối quan hệ tình cảm với "bạn trai tin đồn" Ngụy Đại Huân.

Mới đây, Tần Lam là khách mời của show truyền hình Thích anh, em cũng vậy mùa 4. Trong chương trình, khi được hỏi về chuyện tình cảm, người đẹp Diên Hi công lược có câu trả lời ngầm thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Ngụy Đại Huân. Nữ diễn viên: "Chuyện tình yêu của tôi hiện tại chính là điều mọi người đều nhìn thấy. Cứ từ từ thôi".

Với chia sẻ của Tần Lam, Sina cho rằng quan hệ yêu đương giữa cô và diễn viên kém 10 tuổi vẫn ổn định, hạnh phúc. Vì vậy, sao nữ mới tự tin chia sẻ đời sống tình cảm của mình trong một chương trình hẹn hò.

Tần Lam ngầm thừa nhận mối quan hệ với 'tình cũ của Dương Mịch' - Ảnh 1

 

Trước đó, vào giữa tháng 12/2022, hình ảnh thân mật của Tần Lam và Ngụy Đại Huân được truyền thông đăng tải. Đến tháng 2, họ lại bị bắt gặp tay trong tay du lịch ở Hải Nam. Xuất hiện ở địa điểm công cộng, cả hai mặc đồ đôi, không thể hiện sự gần gũi quá mức. Cả hai nảy sinh quan hệ trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong tác phẩm Bác sĩ Đường.

Chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ được chú ý vì cái tên chung Dương Mịch. Tần Lam là thành viên thuộc nhóm bạn "Gia đình Teddy", gồm Dương Mịch, Hoắc Tư Yến, Lý Tiểu Lộ và Cam Vy. Trong khi Ngụy Đại Huân từng yêu đương bí mật với Dương Mịch 2 năm.

Tần Lam ngầm thừa nhận mối quan hệ với 'tình cũ của Dương Mịch' - Ảnh 2Tần Lam ngầm thừa nhận mối quan hệ với 'tình cũ của Dương Mịch' - Ảnh 3

Tần Lam sinh năm 1979, có gương mặt đẹp nổi bật, thần thái sang trọng, dịu dàng. Cô nổi tiếng với các phim như Đại Đường tình sử, Hoàn Châu cách cách 3, Phong vân 2, Tú nương Lan Hinh, Nam Kinh Nam Kinh, Sở Hán truyền kỳ... Năm 2018, tên tuổi Tần Lam lên tầm cao mới với vai Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm trong Diên Hi công lược. Sau cuộc tình ồn ào với Huỳnh Hiểu Minh, Tần Lam dồn sức cho công việc. Nữ diễn viên từng cho biết không mặn mà với chuyện hẹn hò hay hôn nhân.

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, được gọi là "chàng trai bảo tàng" nhờ ngoại hình điển trai, tính cách vui vẻ, ấm áp và gia thế giàu có. Anh từng tham gia các tác phẩm như Nhật kí Tô Phi, Tình yêu vượt qua nghìn năm: Cuộc hoán đổi dưới ánh trăng, Thợ săn thành phố, Một và một nửa mùa hè, Dành dành nở hoa, Hạnh phúc mãn đường, Nam Yên Trai Bút Lục... Đặc biệt, nam diễn viên thừa kế gia tài khổng lồ từ cha mình - doanh nhân Ngụy Thiệu Lâm. Ông sở hữu 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc, trong đó có 10 doanh nghiệp ở tỉnh Cát Lâm, 3 doanh nghiệp ở Bắc Kinh.

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