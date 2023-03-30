Bạn đời Trương Quốc Vinh ủng hộ triển lãm về nam nghệ sĩ

Singtao đưa tin, hiện tại Trần Thục Phân - quản lý của Trương Quốc Vinh - đang trong những bước cuối cùng để chuẩn bị cho triển lãm Miss You Much Leslie. Bà cho biết, rất biết ơn bạn đời của Trương Quốc Vinh là Đường Hạc Đức vì đã vô cùng thoải mái khi cho phép bà mượn một số món đồ ông lưu trữ như trang phục biểu diễn, cúp giải thưởng của cố nghệ sĩ để trưng bày.

Trần Thục Phân cho biết, một trong những kỷ vật mà Đường Hạc Đức cho mượn chính là đôi giày cao gót Trương Quốc Vinh đã mang trong một liveshow của mình. Khi nhìn thấy đôi giày này, bà dường như thấy cố nghệ sĩ hiện hữu trước mắt mình.

Vì thời gian đã trôi qua nhiều năm, nhiều bộ trang phục đã bị sờn và mục, dễ bị hư hỏng nên không thể trưng bày bằng cách treo lên thẳng đứng được, thế nên viện bảo tàng đành phải phục chế nhiều bộ trang phục dựa trên các hình ảnh cũ.

Cũng theo Trần Thục Phân, Đường Hạc Đức có thể sẽ không tới dự triển lãm Miss You Much Leslie và cũng không lên ý tưởng cho sự kiện này. Bà cho biết, ông có cách tưởng nhớ đến bạn đời riêng biệt.

Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức công khai chuyện tình cảm vào năm 1997, trong suốt những năm sau đó "anh Đường" luôn ở bên chăm sóc cho tài tử họ Trương khi anh chống chọi với chứng bệnh trầm cảm của mình. Đương thời, Trương Quốc Vinh từng nói: "Tình yêu nam nữ là sự thăng hoa trong khoảnh khắc, dễ tan biến, khó giữ cảm giác như thuở ban đầu. Còn giữa nam với nam thì tôi không nghĩ như vậy. Tình cảm giữa hai người đàn ông thiên về sự khoan dung, giản dị, ấm áp và nương tựa".

Còn về phía Trần Thục Phân, bà là quản lý của Trương Quốc Vinh từ năm 1981 đến tận năm 2003 khi nam nghệ sĩ qua đời. Sự ra đi của Trương Quốc Vinh luôn là nỗi ám ảnh của bà, việc tổ chức các chương trình tưởng nhớ cũng vì mục đích làm nỗi đau trong bà vơi đi.

Bên cạnh việc trợ giúp Trương Quốc Vinh trong sự nghiệp, Trần Thục Phân còn là người vô cùng thấu hiểu nam nghệ sĩ khi biết ai luôn yêu cái đẹp. Vì vậy, khi biết tin cố tài tử qua đời, bà đã dùng mọi cách để bảo vệ sự tôn nghiêm của cùng của anh, kết quả không có bất kỳ hình ảnh nào về thi thể của Trương Quốc Vinh bị lộ trong ngày sự việc xảy đến.