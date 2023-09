20 năm 1 tình yêu mãi dành cho Trương Quốc Vinh

Cũng trong chương trình, một khán giả được mời tham gia có kể về lần tình cờ gặp gỡ của bà với Trương Quốc Vinh vào 30 năm trước ở một tiệm Hoa. Khi ấy, nam nghệ sĩ chỉ nhìn rồi mỉm cười với bà một cái, nhưng nụ cười ấy suốt 30 năm qua bà vẫn nhớ như in.

TVB nhận xét, lý do mà Trương Quốc Vinh trở thành một huyền thoại biểu diễn ngoài tài năng và diện mạo điển trai còn là vì tinh thần tập trung. Dù là trong bất kỳ lĩnh vực nào từ hát, nhảy, diễn xuất,... nam tài tử đều kiên trì và cần mẫn. Các đồng nghiệp từng hợp tác cũng cho biết chưa từng thấy anh qua loa dù là công việc ấy lớn hay nhỏ.

Bên cạnh chương trình của TVB, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức để tưởng nhớ đến nam nghệ sĩ tài hoa. Cộng đồng người hâm mộ của Trương Quốc Vinh đã phối hợp với một trung tâm thương mại ở Hong Kong tổ chức triển lãm Timeless Leslie Encounter trưng bày những kỷ vật và câu chuyện liên quan đến nam tài tử.

Quản lý của Trương Quốc Vinh - Trần Thục Phân - sẽ tổ chức sự kiện Miss You Much Leslie vào ngày 1/4 sắp tới. Khi vé của sự kiện này được mở bán vào ngày 22/3 vừa qua, vé đã được sold out chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Hãng đĩa Universal Music Hong Kong sắp tới cũng tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ Trương Quốc Vinh vào đúng ngày 1/4. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ như Lê Minh, Hứa Chí An, Trần Tuệ Lâm,...

Trên MXH Weibo, chỉ trong 3 ngày qua, chủ đề "20 năm, tiếp tục yêu thương Trương Quốc Vinh" đã hơn 100 triệu lượt đọc và hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng mỗi năm vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 đều xem lại cái MV, nghe nhạc và xem phim của Trương Quốc Vinh.

Trương Quốc Vinh sinh năm 1956, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Anh là người đưa nhạc Cantopop (nhạc Pop tiếng Quảng Đông) nổi tiếng và được ưa chuộng trên thế giới qua các album của mình. Ngoài ca hát, anh còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh kinh điển như Anh hùng bản sắc II, Yên chi khâu, Thiến nữ u hồn, A Phi chính truyện, Đông Tà Tây Độc, Bá vương biệt cơ...

Năm 2003, nam nghệ sĩ nổi tiếng qua đời khi mới 47 tuổi và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trương Quốc Vinh gieo mình từ tầng 24 phòng khách sạn Mandarin Oriental, Hong Kong xuống đất và ra đi ngay lập tức.