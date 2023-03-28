20 năm 1 tình yêu mãi dành cho Trương Quốc Vinh

Sao quốc tế 28/03/2023 16:23

Nhân 20 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh, nhiều hoạt động đã được tổ chức để được tưởng nhớ đến vị nghệ sĩ tài hoa này.

Mới đây, TVB đã cho phát sóng chương trình Mãi Mãi Yêu Thương Trương Quốc Vinh để tưởng nhớ 20 năm ngày mất của nam tài tử. Đại diện của nhà đài lớn nhất Hong Kong cũng lên tiếng nói về người nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.

"Mỗi cá nhân có thể trải qua nhiều việc, gặp rất nhiều người. Những sự việc, con người đó có thể ở lại trong đời cũng có thể lướt qua nhanh. Hong Kong nhịp sống vội vã, sẽ là điều xa xỉ để người ta đến một nơi nào đó để nhớ về một người không phải họ hàng thân thích. Nhưng 20 năm trôi qua, luôn có một thần tượng làm khán giả nhớ về: Đó là Trương Quốc Vinh." - đại diện TVB phát biểu.

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Bên cạnh những tư liệu về Trương Quốc Vinh từ thuở mới vào nghề, TVB còn nói đến những kỷ niệm đẹp của anh với các đồng nghiệp của mình. Nữ diễn viên Lý Lệ Trân cho biết Trương Quốc Vinh đã khiến cô cảm thấy rất thoải mái ngay từ lần hợp tác đầu tiên dù cho bản thân cô khi đó rất run, sợ làm hỏng việc. Còn ca sĩ Hứa Quán Kiệt chia sẻ anh luôn nhớ đến Trương Quốc Vinh, khi còn sống tài tử họ Trương rất dịu dàng và lương thiện, chưa từng tự cao dù là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn.

Cũng trong chương trình, một khán giả được mời tham gia có kể về lần tình cờ gặp gỡ của bà với Trương Quốc Vinh vào 30 năm trước ở một tiệm Hoa. Khi ấy, nam nghệ sĩ chỉ nhìn rồi mỉm cười với bà một cái, nhưng nụ cười ấy suốt 30 năm qua bà vẫn nhớ như in.

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TVB nhận xét, lý do mà Trương Quốc Vinh trở thành một huyền thoại biểu diễn ngoài tài năng và diện mạo điển trai còn là vì tinh thần tập trung. Dù là trong bất kỳ lĩnh vực nào từ hát, nhảy, diễn xuất,... nam tài tử đều kiên trì và cần mẫn. Các đồng nghiệp từng hợp tác cũng cho biết chưa từng thấy anh qua loa dù là công việc ấy lớn hay nhỏ.

Bên cạnh chương trình của TVB, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức để tưởng nhớ đến nam nghệ sĩ tài hoa. Cộng đồng người hâm mộ của Trương Quốc Vinh đã phối hợp với một trung tâm thương mại ở Hong Kong tổ chức triển lãm Timeless Leslie Encounter trưng bày những kỷ vật và câu chuyện liên quan đến nam tài tử.

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Quản lý của Trương Quốc Vinh - Trần Thục Phân - sẽ tổ chức sự kiện Miss You Much Leslie vào ngày 1/4 sắp tới. Khi vé của sự kiện này được mở bán vào ngày 22/3 vừa qua, vé đã được sold out chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Hãng đĩa Universal Music Hong Kong sắp tới cũng tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ Trương Quốc Vinh vào đúng ngày 1/4. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ như Lê Minh, Hứa Chí An, Trần Tuệ Lâm,...

Trên MXH Weibo, chỉ trong 3 ngày qua, chủ đề "20 năm, tiếp tục yêu thương Trương Quốc Vinh" đã hơn 100 triệu lượt đọc và hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng mỗi năm vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 đều xem lại cái MV, nghe nhạc và xem phim của Trương Quốc Vinh.

20 năm 1 tình yêu mãi dành cho Trương Quốc Vinh - Ảnh 4

Trương Quốc Vinh sinh năm 1956, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Anh là người đưa nhạc Cantopop (nhạc Pop tiếng Quảng Đông) nổi tiếng và được ưa chuộng trên thế giới qua các album của mình. Ngoài ca hát, anh còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh kinh điển như Anh hùng bản sắc II, Yên chi khâu, Thiến nữ u hồn, A Phi chính truyện, Đông Tà Tây Độc, Bá vương biệt cơ...

Năm 2003, nam nghệ sĩ nổi tiếng qua đời khi mới 47 tuổi và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trương Quốc Vinh gieo mình từ tầng 24 phòng khách sạn Mandarin Oriental, Hong Kong xuống đất và ra đi ngay lập tức.

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