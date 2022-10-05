Ngày Trương Quốc Vinh qua đời, cô gái này đã bảo vệ tôn nghiêm cho anh cho đến những giây phút cuối cùng

Sao quốc tế 05/10/2022 11:04

Chứng kiến sự ra đi của Trương Quốc Vinh, cô gái này đã không suy nghĩ nhiều mà chỉ qua một hành động đã có thể bảo vệ phẩm giá cuối cùng cho nam nghệ sĩ.

Ngày 1/4/2003, cả Hong Kong chấn động với tin tức nam tài tử Trương Quốc Vinh đã gieo mình từ tầng 24 của khách sạn Mandarin Oriental. Vì thông tin này quá đột ngột lại còn xuất hiện vào đúng ngày cá tháng Tư, nhiều người đã nghĩ rằng đây là một trò bịp, nhất là đối với người hâm mộ của anh. Tuy nhiên, đáng buồn rằng đây lại là sự thật.

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Trương Quốc Vinh qua đời vào ngày 1/4/2003 tại Hong Kong - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, đã có rất nhiều người chạy đến hiện trường nơi Trương Quốc Vinh nhảy lầu để được tận mắt chứng kiến, kể cả giới truyền thông. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cho đến thời điểm hiện tại thì không có bất kỳ hình ảnh nào của nam nghệ sĩ khi qua đời được chụp lại.

Được biết, vào ngày mà Trương Quốc Vinh tự tử, anh đã liên hệ với quản lý của mình - Trần Thục Phân - và bày tỏ muốn được gặp cô. Khi Trần Thục Phân đến khách sạn nơi Trương Quốc Vinh đang ở thì cô nghe thấy một tiếng động lớn và nhìn thấy nam tài tử nằm giữa một vũng máu lớn.

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Trần Thục Phân đã bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Trương Quốc Vinh - Ảnh: Internet

Vì sinh thời Trương Quốc Vinh là người rất để tâm đến hình ảnh của mình nên Trần Thục Phân hiểu được rằng, anh muốn nhờ cô giúp che đi hình ảnh "xấu xí" của mình khi tự vẫn. Vì vậy, cô đã cởi chiếc áo gió mà mình đang mặc và che cho thi thể của Trương Quốc Vinh. Trần Thục Phân cho biết, cô muốn bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của nam nghệ sĩ và hy vọng khán giả chỉ nhớ về anh với những hình ảnh đẹp đẽ trên sân khấu mà thôi.

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Sau sự việc, Trần Thục Phân đã gọi cho Đường Hạc Đệ - tri kỷ của Trương Quốc Vinh - và cả hai người cố gắng ngăn cánh săn ảnh chụp lại mặt của nam tài tử. Vì vậy, truyền thông chỉ có thể chụp được ảnh thi thể của anh khi được đưa đi.

Hơn 19 năm kể từ khi Trương Quốc Vinh qua đời, công chúng vẫn tò mò về lý do anh lại tự kết thúc sinh mệnh của mình dù người tin rằng là do anh bị trầm cảm nặng. Bên cạnh đó, nhiều người thân, bạn bè và fan vẫn luôn nhớ đến anh, đặc biệt là Đường Hạc Đức.

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Đường Hạc Đức vẫn luôn nhớ đến Trương Quốc Vinh - Ảnh: Internet

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Vào ngày sinh nhật và ngày mất của Trương Quốc Vinh hàng năm, Đường Hạc Đức đều đăng tải một bức ảnh chưa từng công bố của nam tài tử lên mạng xã hội và nhắn gửi đến anh những lời từ tận đáy lòng mình.

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