'Bạn giường' màn ảnh của Trương Quốc Vinh gây bất ngờ với nhan sắc sớm 'lụi tàn', tóc bạc trắng ở tuổi 59

Vừa qua, ngày 14/11, buổi khai máy bộ phim Ác Nhân Đương Đạo với sự tham gia của nhiều diễn viên như Cổ Thiên Lạc, Khương Hạo Văn..., trong đó sự xuất hiện của Diệp Đồng đặc biệt thu hút nhiều sự chú ý. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Diệp Đồng sau 2 năm vắng bóng.

Trong những bức ảnh, Diệp Đồng khiến khán giả khó nhận ra với mái tóc ngắn bạc trắng, vóc dáng gầy gò, tiều tụy. Tuổi U60, nếu như nhiều người đẹp ở làng giải trí Hong Kong vẫn duy trì được vóc dáng trẻ trung, khỏe mạnh thì ngược lại, Diệp Đồng đã lão hóa rõ rệt.

Đây không phải lần đầu tiên, nữ diễn viên bị nhận xét về nhan sắc "xuống cấp". Những năm gần đây, giới truyền thông nhiều lần bắt gặp nữ diễn viên xuất hiện tại nơi công cộng với ngoại hình già nua xuống sắc. Ngôi sao Bạch Nương Tử Truyền Kỳ ăn mặc tuềnh toàng và gương mặt trông rất hốc hác, lộ rõ sự mệt mỏi. Ngoại hình thay đổi quá nhiều của Diệp Đồng khiến công chúng không khỏi bị sốc. Nhiều cư dân mạng để lại nhận xét: "Nếu không nói trước, tôi không nghĩ đây là Diệp Đồng".

Diệp Đồng tên thật là Lý Tư Tư, sinh năm 1963, cô từng là nữ diễn viên nổi tiếng Hong Kong thập niên 1980, 1990. Nhờ sở hữu ngoại hình cao ráo và xinh xắn nên Diệp Đồng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và đóng nhiều bộ phim nổi tiếng như Bạch Nương Tử truyền kỳ (1992), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1993), Nguyễn Linh Ngọc,….

Khi mới vào nghề, trong quá trình quay quảng cáo, cô đã quen một trợ lý đạo diễn tên là Trần Quốc Hy. Sự trưởng thành và lãng mạn của anh đã khiến cô gái 16 tuổi Diệp Đồng không khỏi bị rung động và yêu say đắm. Sau khi bước chân vào làng giải trí, Diệp Đồng mới chính thức sử dụng nghệ danh này. Với sự giúp đỡ của bạn trai Trần Quốc Hy, cô đã gặp được quý nhân của đời mình là Đàm Gia Minh.

Chính Đàm Gia Minh đã giao vai chính cho Diệp Đồng trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân Rực Lửa hợp tác cùng Trương Quốc Vinh, hai người đã có cảnh quay giường chiếu vô cùng nóng bỏng. Đây là tác phẩm gây bão thời điểm đó và được mệnh danh là "Làn sóng mới của điện ảnh Hong Kong", đem đến cho Diệp Đồng sự nổi tiếng nhanh chóng và trở thành "một cú hit" khi cô chỉ mới 19 tuổi. Nữ diễn viên được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 2 nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim.

Dù có một sự nghiệp thành công nhưng cuộc sống hôn nhân của Diệp Đồng lại không hề viên mãn chút nào khi ở tuổi 59 cô không có con cái ở bên, còn chồng Trần Quốc Hy thường xuyên bị bắt gặp ngoại tình, thế nhưng Diệp Đồng luôn chịu đựng và tha thứ cho người chồng bội bạc.