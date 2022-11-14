Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi khiến người ta 'lóa mắt' với khối tài sản nghìn tỷ: bất động sản hay siêu xe nhiều không thể kể xiết

Sao quốc tế 14/11/2022 23:02

Nói về giá trị tài sản mà Lưu Diệc Phi đã tích lũy, nhiều người phải ngưỡng mộ ngôi sao 8X này khi sở hữu bộ sưu tập siêu xe hàng chục chiếc với giá trị trăm tỷ đồng.

Trong suốt chặng đường gắn bó với sự nghiệp diễn, Lưu Diệc Phi đã để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó phai. Dù nhiều đàn em hương sắc đã lên ngôi, song hình ảnh "thiên thần tỷ tỷ" ngày nào của mỹ nữ họ Lưu vẫn được đông đảo người hâm mộ yêu mến.

 Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi khiến người ta 'lóa mắt' với khối tài sản nghìn tỷ: bất động sản hay siêu xe nhiều không thể kể xiết - Ảnh 1

Ở tuổi 35, người đẹp họ Lưu làm dân tình choáng ngợp với những cơ ngơi xịn sò, điển hình là biệt phủ hoành tráng như cung điện và siêu xe tiền tỷ.

Là một ngôi sao hạng A đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ nên không bất ngờ khi Lưu Diệc Phi được xếp vào top những nghệ sĩ Cbiz giàu có bậc nhất. Đặc biệt, người hâm mộ của cô nàng càng thêm thích thú khi Diệc Phi mới bị bắt gặp tự lái chiếc xe màu đỏ "cháy bỏng" trên phố.

Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi khiến người ta 'lóa mắt' với khối tài sản nghìn tỷ: bất động sản hay siêu xe nhiều không thể kể xiết - Ảnh 2

Cụ thể, có người nhận ra Lưu Diệc Phi tự mình lái chiếc siêu xe có giá trị lên tới 21 tỷ đồng dạo phố. Đây là chiếc siêu xe yêu thích của nữ diễn viên khi mua vào năm 2012, tới nay đã dùng được tới 10 năm rồi. Đây là chiếc siêu xe "ruột" của Diệc Phi vì cô thường xuyên sử dụng để đi dự tiệc, gặp gỡ bạn bè, dạo phố... 

Theo nhiều nguồn tin chia sẻ, dù theo đuổi phong cách nữ tính, Lưu Diệc Phi lại ưa thích các dòng xe kiểu dáng hơi hướng mạnh mẽ, thể thao. Cô có các xe như Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz Jeep, Rolls Royce Phantom... ", 

Cách đây không lâu, Lưu Diệc Phi từng chụp ảnh tạo dáng bên chiếc Chevrolet Camaro màu vàng chanh. Giá ước tính của siêu xe này khi lăn bánh là khoảng 800 nghìn USD (20 tỷ đồng) tùy thị trường. 

Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi khiến người ta 'lóa mắt' với khối tài sản nghìn tỷ: bất động sản hay siêu xe nhiều không thể kể xiết - Ảnh 3

Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi khiến người ta 'lóa mắt' với khối tài sản nghìn tỷ: bất động sản hay siêu xe nhiều không thể kể xiết - Ảnh 4

Ngoài ra, chiếc Ferrari 458 đỏ có giá 400 vạn tệ (khoảng 14 tỉ đồng) thường dùng để đi lại, chiếc Porsche Cayenne S có giá khoảng hơn 150.000 USD (hơn 3 tỉ đồng) thường dùng để chở mẹ đi shopping, dạo chơi. Chiếc Rolls Royce Phantom 600 vạn NDT (khoảng 20 tỉ đồng) thường dùng cho những sự kiện trọng đại.

Ngoài siêu xe, "bộ sưu tập" bất động sản rất giá trị của "thần tiên tỷ tỷ" cũng khiến nhiều người chú ý. Nổi tiếng nhất phải kể đến dinh thự xa hoa thuộc hàng “quý tộc” nằm ngay tại thủ đô Bắc Kinh, thuộc khu Thuận Nghĩa, rộng khoảng 5.000m2. Thuộc khu vực quan trọng trong vành đai phát triển phía Đông Bắc Bắc Kinh, dinh thự có giá trị lên tới hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng nghìn tỉ đồng).

Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi khiến người ta 'lóa mắt' với khối tài sản nghìn tỷ: bất động sản hay siêu xe nhiều không thể kể xiết - Ảnh 5

Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi khiến người ta 'lóa mắt' với khối tài sản nghìn tỷ: bất động sản hay siêu xe nhiều không thể kể xiết - Ảnh 6

Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi khiến người ta 'lóa mắt' với khối tài sản nghìn tỷ: bất động sản hay siêu xe nhiều không thể kể xiết - Ảnh 7
Ngôi nhà rộng đến nỗi, phóng viên không thể chụp hết toàn cảnh trong một bức hình. 

Ngoài ra, cô còn có vài biệt thự khác ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và cả ở Pháp, Mỹ.

Dù không phô trương về tài sản nhưng có thể thấy rằng Lưu Diệc Phi vẫn để lộ cuộc sống giàu sang, "chanh sả" mà nhiều người chỉ biết ước. Theo Sina, ở tuổi 35 Lưu Diệc Phi vẫn giữ sức hút lớn trong làng giải trí, thậm chí được mệnh danh là "cỗ máy in tiền" của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nữ diễn viên ít đóng phim, dành thời gian cho cuộc sống nhưng luôn được các đơn vị, nhãn hàng săn đón.

Ở mảng quảng cáo, cô đắt show sự kiện, làm đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế, trong đó có Louis Vuitton. Gần 2 năm năm qua, cô cũng làm gương mặt ảnh bìa cho gần 10 tạp chí danh tiếng, nổi bật có Vogue, Elle, Marie Claire và Harper's Bazaar.

Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi khiến người ta 'lóa mắt' với khối tài sản nghìn tỷ: bất động sản hay siêu xe nhiều không thể kể xiết - Ảnh 8

Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi khiến người ta 'lóa mắt' với khối tài sản nghìn tỷ: bất động sản hay siêu xe nhiều không thể kể xiết - Ảnh 9

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