Lý Nhược Đồng lộ nhan sắc đời thường đáng kinh ngạc qua ống kính của người hâm mộ

Sao quốc tế 13/11/2022 23:00

Ở tuổi 56, Lý Nhược Đồng khiến nhiều người ngưỡng mộ với nhan sắc vô cùng tươi trẻ của mình dù ảnh chưa được qua photoshop.

Mới đây, "team qua đường" vừa chụp được hình ảnh Lý Nhược Đồng đi mua sắm tại siêu thị. Ngọc nữ màn ảnh Hongkong ăn mặc khá đơn giản và để mặt mộc khi xuất hiện. Xuất hiện với diện mạo trẻ trung và gout ăn mặc đơn giản, các fan ngưỡng mộ vẻ đẹp trẻ mãi không già của Lý Nhược Đồng.

Lý Nhược Đồng lộ nhan sắc đời thường đáng kinh ngạc qua ống kính của người hâm mộ - Ảnh 1

Lý Nhược Đồng lộ nhan sắc đời thường đáng kinh ngạc qua ống kính của người hâm mộ - Ảnh 2

Bên cạnh đó, "Cô Cô" cũng chụp ảnh kỷ niệm với người hâm mộ. Trong bức ảnh chụp bằng camera thường, không chỉnh sửa, nữ diễn viên gây trầm trồ với gương mặt trẻ trung. Cư dân mạng hết lời khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung, tính cách thân thiện của ngôi sao phim Thần Điêu Đại Hiệp.

Lý Nhược Đồng lộ nhan sắc đời thường đáng kinh ngạc qua ống kính của người hâm mộ - Ảnh 3

Lý Nhược Đồng lộ nhan sắc đời thường đáng kinh ngạc qua ống kính của người hâm mộ - Ảnh 4

Cách đây vài ngày, Lý Nhược Đồng còn khiến fan trầm trồ khi tái hiện hình ảnh Tiểu Long Nữ kinh điển của cô trong "Thần điêu đại hiệp". Sau gần 30 năm, ngoại hình của Lý Nhược Đồng hầu như không thay đổi.

Lý Nhược Đồng lộ nhan sắc đời thường đáng kinh ngạc qua ống kính của người hâm mộ - Ảnh 5

Lý Nhược Đồng lộ nhan sắc đời thường đáng kinh ngạc qua ống kính của người hâm mộ - Ảnh 6

Những bộ ảnh tái hiện mỹ nhân cổ trang của Lý Nhược Đồng đều nhận được lời khen và sự ủng hộ của người hâm mộ. Khán giả nhận xét, Lý Nhược Đồng là nữ diễn viên hiếm hoi của màn ảnh Hoa ngữ vẫn giữ được khí chất, dung mạo trẻ trung bất chấp tuổi tác. 

Lý Nhược Đồng lộ nhan sắc đời thường đáng kinh ngạc qua ống kính của người hâm mộ - Ảnh 7

Thời điểm hiện tại, Lý Nhược Đồng lựa chọn cuộc sống độc thân, dành nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động showbiz, ngoài đóng phim, cô đắt show quảng cáo, livestream bán hàng. Ngoài ra, Lý Nhược Đồng còn chăm chỉ tập luyện để duy trì vóc dáng. Khi được dân tình hỏi về việc "có sợ già và xấu không", Lý Nhược Đồng cho biết mình không sợ già, chỉ sợ đứng yên một chỗ, sống không có động lực gì.

Lý Nhược Đồng lộ nhan sắc đời thường đáng kinh ngạc qua ống kính của người hâm mộ - Ảnh 8

Lý Nhược Đồng bước chân vào giới giải trí từ năm 1990. Cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng... Năm 1995, Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp" và đây trở thành vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô.

Lý Nhược Đồng lộ nhan sắc đời thường đáng kinh ngạc qua ống kính của người hâm mộ - Ảnh 9

Lý Nhược Đồng 'gây sốc' với tạo hình tóc mái ở tuổi 56, thiếu nữ đôi mươi cũng phải dè chừng với nhan sắc 'đỉnh cao' này

Lý Nhược Đồng 'gây sốc' với tạo hình tóc mái ở tuổi 56, thiếu nữ đôi mươi cũng phải dè chừng với nhan sắc 'đỉnh cao' này

Nhan sắc 'đẹp động lòng người' của Lý Nhược Đồng trong tạo hình tóc mái quả thật phải khiến người khác trầm trồ, ngưỡng mộ.

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