Lý Nhược Đồng 'gây sốc' với tạo hình tóc mái ở tuổi 56, thiếu nữ đôi mươi cũng phải dè chừng với nhan sắc 'đỉnh cao' này

Sao quốc tế 19/10/2022 21:09

Nhan sắc 'đẹp động lòng người' của Lý Nhược Đồng trong tạo hình tóc mái quả thật phải khiến người khác trầm trồ, ngưỡng mộ.

Vừa qua, Lý Nhược Đồng đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân, ngay lập tức đã làm "dậy sóng" cộng đồng mạng. Trong ảnh, Lý Nhược Đồng gây chú ý trong tạo hình tóc mái, nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp của nữ diễn viên khiến người khác động lòng.

Lý Nhược Đồng 'gây sốc' với tạo hình tóc mái ở tuổi 56, thiếu nữ đôi mươi cũng phải dè chừng với nhan sắc 'đỉnh cao' này - Ảnh 1
Nhan sắc Lý Nhược Đồng ở độ tuổi U50 khiến bao cô gái đôi mươi "dè chừng".

Nữ diễn viên chia sẻ: "Rất nhiều năm rồi không thử để tóc mái! Các bạn có nhìn ra đây là tóc giả không? Đây cũng là một trong những lý do tôi thích công việc diễn xuất, có thể thử đủ thể loại tạo hình mới mẻ thú vị. Hỏi nghiêm túc nhé, các bạn cảm thấy cô cô thích hợp để tóc mái không?"

Lý Nhược Đồng 'gây sốc' với tạo hình tóc mái ở tuổi 56, thiếu nữ đôi mươi cũng phải dè chừng với nhan sắc 'đỉnh cao' này - Ảnh 2
Với góc máy này, không ngoa khi nói Lý Nhược Đồng không khác gì dàn tiểu hoa hiện nay.

Có thể thấy, với tạo hình này chẳng ai nghĩ Lý Nhược Đồng đã ở tuổi 56 bởi nhan sắc quá xinh đẹp mà bất kỳ một thiếu nữ đôi mươi nào cùng phải ghen tị. Thêm vào đó là chiếc váy hoa trắng đen phong cách cổ điển cùng chiếc quạt đồng bộ càng chứng minh nhan sắc thanh tú đẳng cấp của cô, không từ nào có thể diễn tả hết được nét đẹp này. 

Lý Nhược Đồng 'gây sốc' với tạo hình tóc mái ở tuổi 56, thiếu nữ đôi mươi cũng phải dè chừng với nhan sắc 'đỉnh cao' này - Ảnh 3

Trước nhan sắc động lòng người này, nhiều khán giả cũng đã dành nhiều lời khen có cánh cho nữ diễn viên:

- "Người đẹp bao nhiêu tuổi vậy?".

- "Quả nhiên cô cô nhan sắc cao để tóc gì cũng hợp, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ chịu".

- "Hợp lắm luôn, quả nhiên người thích thể thao luôn giữ được thanh xuân".

- "Sinh viên à, cô cô thật tao nhã".

Lý Nhược Đồng 'gây sốc' với tạo hình tóc mái ở tuổi 56, thiếu nữ đôi mươi cũng phải dè chừng với nhan sắc 'đỉnh cao' này - Ảnh 4

Còn nhớ trong Thiên Long Bát BộLý Nhược Đồng là một trong những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho khán giả. Với nhan sắc diễm lệ, vừa xinh đẹp, đoan trang, vừa cương nghị, chín chắn cùng khí chất thoát tục, cô luôn được đánh giá là nàng Vương Ngữ Yên "kinh điển" nhất màn ảnh.

Ở tuổi 56, Lý Nhược Đồng đang hoạt động sôi nổi trong showbiz. Cô tích cực đóng phim, đắt show quảng cáo, livestream bán hàng, trình diễn thời trang, làm người mẫu... Trong cuốn tự truyện của mình, mỹ nhân Thiên Long Bát Bộ ví mình như con chim phượng hoàng vươn mình bay lên từ đống tro tàn.

Đáng tiếc, Lý Nhược Đồng hiện vẫn lẻ bóng một mình. Nữ diễn viên chia sẻ cô lại hài lòng với cuộc sống độc thân. Thay vì yêu đương, cô dành thời gian cho bản thân và gia đình. Khi không có lịch trình, Lý Nhược Đồng thích tập yoga, nấu nướng.

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