Tài tử 'Thiên Long Bát Bộ' Hồ Quân quảng cáo cho phần mềm lừa đảo 135 nghìn tỷ đồng

Sao quốc tế 31/07/2022 16:44

Phần mềm tài chính do nam tài tử Hồ Quân làm gương mặt đại diện vừa bị tố lừa đảo người dùng gần 135 nghìn tỷ đồng.

Theo truyền thông Trung Hoa, vào chiều ngày 29/7 vừa qua. một cư dân mạng đã lên tiếng tố cáo sản phẩm tài chính Ngộ Không thuộc tập đoàn tài chính 9F đã lừa đảo mình và 340 nghìn người dùng khác tổng số tiền 39 tỷ NDT (gần 135 nghìn tỷ đồng). Điều đáng chú ý là người này còn nhắc đến nam diễn viên Hồ Quân vì anh chính là gương mặt đại diện cho sản phẩm này.

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Hồ Quân là gương mặt đại diện cho sản phẩm Ngộ Không- Ảnh: Internet

Được biết, công ty liên kết của sản phẩm tài chính mang tên Ngộ Không này đã được thành lập từ tận năm 2006 và bị tố lừa đảo trong 2 năm qua. Nhưng đến thời điểm hiện tại, công ty này vẫn chưa đưa ra được hướng xử lý hay bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo.

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Hồ Quân trong tạo hình của nhân vật Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ- Ảnh: Internet

Hiện tại, rất nhiều cư dân mạng đã tràn vào tài khoản mạng xã hội của Hồ Quân để yêu cầu nam diễn viên đưa ra câu trả lời cụ thể cho vụ việc này vì anh chính là người đại diện của sản phẩm này. Không những vậy, nhiều người còn yêu cầu Nhà hát nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh thu hồi tư cách diễn viên hạng nhất của Hồ Quân và đề nghị các cơ quan chức năng hãy xử phạt anh vì khiến cho nhiều người tin tưởng nên mới đầu tư vào sản phẩm.

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Hồ Quân vẫn chưa lên tiếng về ồn ào này - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực cho Hồ Quân vì anh đã chấm dứt hợp tác với Ngộ Không từ năm 2019 - lúc sản phẩm này chưa bị "dính phốt". Bên cạnh đó, các sản phẩm tài chính cũng có rủi ro cao và khó kiểm chứng mức độ uy tín hơn so với nhiều sản phẩm khác. Hiện tại, phía Hồ Quân vẫn chưa lên tiếng về ồn ào này.

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Từ khóa:   Hồ Quân Thiên Long Bát Bộ Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

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