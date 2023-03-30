Bất ngờ trước nhan sắc của mỹ nhân khiến sự nghiệp Ngô Diệc Phàm chấm dứt: Photoshop quá nhiều

Sao quốc tế 30/03/2023 17:06

Nhan sắc của hot girl phá hủy sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm khiến fan thất vọng tột độ.

Đô Mỹ Trúc là một trong những hot girl đình đám nhất nhì xứ Trung với màn "hạ bệ" cả sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm vào năm 2021. Cũng kể từ thời điểm đó, sự nghiệp của nàng hot girl này phát triển một cách nhanh chóng khi liên tiếp nhận được những lời mời hợp tác từ các nhãn hàng lớn, thậm chí đã có đoàn làm phim muốn cô tham gia với tư cách là một diễn viên. 

Bất ngờ trước nhan sắc của mỹ nhân khiến sự nghiệp Ngô Diệc Phàm chấm dứt: Photoshop quá nhiều - Ảnh 1
Ngô Diệc Phàm và Đô Mỹ Trúc - Ảnh: Internet

Trước đó Đô Mỹ Trúc luôn được netizen đánh giá là một người xinh đẹp khi những bức ảnh của cô đăng tải thường được đánh giá rất cao. Tuy nhiên mới đây nhất, tại một sự kiện, Đô Mỹ Trúc khiến công chúng phải té ngửa với nhan sắc đời thật qua ống kính cam thường. 

Nhiều người "vỡ mộng" sau khi chứng kiến vẻ bề ngoài khác trên mạng của Đô Mỹ Trúc tại sự kiện. Trong khi, hình hài trong ảnh tự đăng của người đẹp có làn da trắng ngần không tì vết, kèm theo một đôi mắt to tròn. Dẫu vậy khi nhìn qua cam thường tất cả đều sụp đổ hoàn toàn. 

 

Bất ngờ trước nhan sắc của mỹ nhân khiến sự nghiệp Ngô Diệc Phàm chấm dứt: Photoshop quá nhiều - Ảnh 2Bất ngờ trước nhan sắc của mỹ nhân khiến sự nghiệp Ngô Diệc Phàm chấm dứt: Photoshop quá nhiều - Ảnh 3

Hình thể của cô nàng có lẽ là điểm chân thật nhất khi các bức ảnh được so sánh với nhau. Còn lại nhan sắc của người đẹp khác hoàn toàn với ảnh thường. 

Đô Mỹ Trúc sinh năm 2002, cô nàng bắt đầu nổi tiếng khắp xứ Trung nhờ phanh phui vụ việc Ngô Diệc Phàm hành vi dụ dỗ, cưỡng ép cái cô gái quan hệ tình dục khiến nam diễn viên nhận mức án 13 năm tù. 

Sau khi bốc phốt đời tư của nam thần Cbiz, người đẹp cũng trở thành nhân vật nhân được nhiều lời khen ngợi vì dám dũng cảm nói lên góc tối của nghệ sĩ này. Tuy nhiên, Đô Mỹ Trúc cũng gặp phải một số cáo buộc sống giả tạo, mưu mô. 

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