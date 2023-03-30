Đặng Luân bất ngờ tiết lộ 'số phận' sắp tới của Dạ Lữ Nhân sau thời gian bị 'đắp chiếu' bởi lùm xùm scandal của nam diễn viên

Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim Dạ Lữ Nhân do Đặng Luân và Nghê Ni dù đóng máy đã lâu nhưng liệu có được lên sóng hay không vẫn là câu hỏi đang bị bỏ ngỏ. Nguyên nhân xuất phát từ việc cách không lâu, nam chính Đặng Luân vướng phải scandal trốn thuế, từ đó dường như rút hẳn khỏi giới giải trí. Chính vì thế, bộ phim có khả năng chịu chung số phận “đắp chiếu”, khó lòng được lên sóng.

Nhiều khán giả vô cùng bất ngờ và cũng vui mừng trước thông tin này. Tuy nhiên, một số khác bày tỏ sự lo lắng không biết liệu khi dự án Dạ Lữ Nhân lên sóng có bị thay thế nam chính hay không vẫn còn là một ẩn số.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Đặng Luân vừa hé lộ một thông tin liên quan đến bộ phim Dạ Lữ Nhân trong một buổi trò chuyện cùng fan. Theo đó, nam thần cho biết Dạ Lữ Nhân sẽ được lên sóng vào năm sau.

Trước khi bị phong sát do bê bối trốn thuế, Đặng Luân vốn là diễn viên lưu lượng cao của Cbiz. Tuy nhiên, vì scandal năm 2021 mà con đường trở lại showbiz của mỹ nam trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi bị gạch tên khỏi các hoạt động giải trí, phim ảnh, Đặng Luân có động thái rút lui nhanh nhất, không thanh minh cũng không gào thét để được minh oan so với các diễn viên vướng bê bối khác. Lý do vì Đặng Luân không muốn có thêm nhiều rắc rối hơn sau khi bị phong sát.

Sau khi rút khỏi showbiz, anh đang nâng cấp, mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, hoạt động kinh doanh đang ngày càng ăn nên làm ra. Nếu so với thời điểm còn đóng phim, ca hát thì thu nhập của Đặng Luân hiện tại không đến nỗi tệ và đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Ngoài ra, người hâm mộ vẫn ở bên cạnh để ủng hộ hoạt động kinh doanh của Đặng Luân. Và dù nam diễn viên từng vướng lùm xùm thuế, nhưng đối với họ, sai phạm đó không đáng để anh bị phong sát triệt để như vậy. Không những thế, khán giả còn dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho anh chàng. Một số khác vẫn luôn mong chờ nam diễn viên sẽ có cơ hội được trở lại hoạt động phim ảnh.