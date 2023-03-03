Đặng Luân bất ngờ xuất hiện ở sân bay Thượng Hải, hành động dành cho fan hâm mộ gây chú ý

Sao quốc tế 03/03/2023 16:10

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Đặng Luân xuất hiện ở sân bay Thượng Hải. Đây là lần hiếm hoi anh chàng lộ diện kể từ sau scandal xảy ra.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Đặng Luân xuất hiện ở sân bay Thượng Hải. Theo đó, dân tình cho biết mỹ nam có vẻ ngoài mệt mỏi, ăn mặc đơn giản với áo hoodie đen và mang mũ đen. Khi gặp fan, Đặng Luân cũng không quên vẫy tay dặn dò fan về sớm và cẩn thận vì trời sắp mưa. Không những thế anh chàng còn ngồi trên xe đọc thư của fan.

Đặng Luân bất ngờ xuất hiện ở sân bay Thượng Hải, hành động dành cho fan hâm mộ gây chú ý - Ảnh 1Đặng Luân bất ngờ xuất hiện ở sân bay Thượng Hải, hành động dành cho fan hâm mộ gây chú ý - Ảnh 2Đặng Luân bất ngờ xuất hiện ở sân bay Thượng Hải, hành động dành cho fan hâm mộ gây chú ý - Ảnh 3

Có thể thấy scandal xảy ra bất ngờ khiến cả nam diễn viên lẫn fan đều không thể lường trước. Tuy nhiên, các fan hâm mộ cho biết đã cảm thấy an lòng khi lâu rồi mới nhìn thấy anh chàng và thấy anh có sống cuộc sống bình thường, thoát khỏi showbiz cũng rất tốt.

Đặng Luân bất ngờ xuất hiện ở sân bay Thượng Hải, hành động dành cho fan hâm mộ gây chú ý - Ảnh 4

Trước khi bị phong sát do bê bối trốn thuế, Đặng Luân vốn là diễn viên lưu lượng cao của Cbiz. Tuy nhiên, vì scandal năm 2021 mà con đường trở lại showbiz của mỹ nam trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi bị gạch tên khỏi các hoạt động giải trí, phim ảnh, Đặng Luân có động thái rút lui nhanh nhất, không thanh minh cũng không gào thét để được minh oan so với các diễn viên vướng bê bối khác. Lý do vì Đặng Luân không muốn có thêm nhiều rắc rối hơn sau khi bị phong sát.

Đặng Luân bất ngờ xuất hiện ở sân bay Thượng Hải, hành động dành cho fan hâm mộ gây chú ý - Ảnh 5

Sau khi rút khỏi showbiz, anh đang nâng cấp, mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, hoạt động kinh doanh đang ngày càng ăn nên làm ra. Nếu so với thời điểm còn đóng phim, ca hát thì thu nhập của Đặng Luân hiện tại không đến nỗi tệ và đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Đặng Luân bất ngờ xuất hiện ở sân bay Thượng Hải, hành động dành cho fan hâm mộ gây chú ý - Ảnh 6

Ngoài ra, người hâm mộ vẫn ở bên cạnh để ủng hộ hoạt động kinh doanh của Đặng Luân. Và dù nam diễn viên từng vướng lùm xùm thuế, nhưng đối với họ, sai phạm đó không đáng để anh bị phong sát triệt để như vậy. Không những thế, khán giả còn dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho anh chàng. Một số khác vẫn luôn mong chờ nam diễn viên sẽ có cơ hội được trở lại hoạt động phim ảnh.

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