Rộ tin đồn Ngụy Đại Huân cầu hôn Tần Lam nhưng bị đàn gái hơn 10 tuổi từ chối

Phía Ngụy Đại Huân muốn sớm kết hôn nên đã lên kế hoạch cầu hôn Tần Lam, nhưng không ngờ "Phú Sát Hoàng hậu" lại từ chối ngay tại chỗ.

Cnet lan truyền trên Weibo lan truyền bài viết của một trang tin Hong Kong, cho biết Ngụy Đại Huân nhân dịp trải qua sinh nhật lần thứ 34 đã cầu hôn Tần Lam . Nhưng anh bị từ chối. Cả hai đang rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.

Cặp sao hiện rơi vào tình trạng "chiến tranh lạnh" sau vụ cầu hôn bất thành. Ngụy Đại Huân cảm thấy buồn vì bị bạn gái từ chối, thậm chí mối quan hệ có nguy cơ đổ vỡ.

Nguyên nhân được cho là Tần Lam thấy cả hai chưa đồng nhất về quan điểm hôn nhân. Lời từ chối này khiến tình cảm của hai người đang rơi vào ngõ cụt, đứng trước nguy cơ chia tay. Tin đồn này khiến bố mẹ của Ngụy Đại Huân vô cớ bị kéo vào chỉ trích vì thúc ép con cái.

Cả 2 nên duyên trong tác phẩm Bác sĩ Đường (2022) - Ảnh: Weibo

Tần Lam từ trước tới nay kiên định theo chủ nghĩa độc thân. Đây không phải là lần đầu tiên cô từ chối lời cầu hôn. Trước đó, cô đã từ chối 4 đề nghị kết hôn bởi muốn tập trung cho sự nghiệp thay vì ở nhà làm một người vợ, người mẹ tốt. Vì thế, khi tin đồn rộ lên trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Ngụy Đại Huân đi vào "vết xe đổ" giống những bạn trai trước của Tần Lam.

Sự việc nghiêm trọng đến mức Ngụy Đại Huân phải có động thái trên trang cá nhân."Hôm nay, bởi vì một số bên tự gọi là 'truyền thông' tung tin, dẫn đến có nhiều người phỉ báng, phỏng đoán một cách ác ý về cha mẹ tôi. Hy vọng mọi người bình tĩnh, kiềm chế, không làm ảnh hưởng tới người thân của tôi".

Bên cạnh đó, công ty của Ngụy Đại Huân cũng ra văn bản yêu cầu công chúng không vu oan, làm ảnh hưởng tới người khác và ám chỉ thông tin cầu hôn thất bại là "chuyện cười nhảm".

Trong khi đó, Tần Lam giữ im lặng, không phản hồi thông tin.

Tần Lam và Ngụy Đại Huân hẹn hò năm 2022 - Ảnh: News

Mối quan hệ của hai nghệ sĩ lộ ra vào năm ngoái, khi họ đến Tam Á nghỉ dưỡng và cùng nhau vào khách sạn.