Sau ồn ào, Dương Mịch bất ngờ chúc chồng cũ Lưu Khải Uy sớm tìm được tình yêu mới

Dù chia tay đã nhiều năm, nhưng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn là tâm điểm chú ý của dư luận.
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Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014, nhưng đã sớm 'đôi người đôi ngã' chỉ sau 4 năm gắn bó. Sau ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy khiến công chúng và dư luận liên tục dậy sóng vì những vấn đề hậu ly hôn của cả hai như giành quyền nuôi con, lùm xùm đời tư.
Được biết, sau khi vợ chồng cô chia tay, bé Tiểu Gạo Nếp sẽ tiếp tục ở lại Hồng Kông cùng ông bà nội và Lưu Khải Uy. Lưu Khải Uy cũng đã lui về Hồng Kông làm việc để tiện chăm sóc và ở gần con gái.
Trước thông tin Lưu Khải Uy sắp bắt đầu cuộc sống mới khi chuẩn bị tái hôn, Dương Mịch từng chia sẻ hi vọng rằng Lưu Khải Uy sẽ có cuộc hôn nhân mới hạnh phúc và trao cho mình quyền nuôi con gái. Nhiều netizen cho rằng, dường như Dương Mịch vẫn còn quan tâm đến chồng cũ Lưu Khải Uy và có khá nhiều sự lưu luyến.
Dương Mịch là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ một diễn viên ít tên tuổi trở thành siêu sao như hiện nay, cô đã phải chịu đựng đủ điều vì ngoại hình thất thường, lời thoại không hay, kỹ năng diễn xuất kém khi chưa nổi tiếng... Nhưng cái giá phải trả cho sự nổi tiếng là thời gian ngày đêm không ở bên con gái Tiểu Gạo Nếp. May mắn thay, Lưu Khải Uy vẫn là một người cha thương con. Tiểu Gạo Nếp được nuôi dưỡng bởi Lưu Khải Uy, và Dương Mịch đủ tin tưởng anh để dồn sức lực làm việc chăm chỉ bên ngoài mà không cần đắn đo.
Trong khi Lưu Khải Uy đang hạnh phúc công khai người mới, Dương Mịch được biết vẫn lẻ bóng một mình, bận rộn với công việc và khao khát sớm được nuôi Tiểu Gạo Nếp.