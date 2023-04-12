Tình mới muốn làm mẹ kế của con gái, Dương Mịch chi hàng trăm triệu để giành lại quyền nuôi con từ chồng cũ Lưu Khải Uy

Hậu ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Theo truyền thông Trung Quốc những ngày gần đây, nữ diễn viên họ Lý hiện đang mang thai.

Cuộc hôn nhân của Dương Mịch, Lưu Khải Uy vốn tốn không ít giấy mực của dư luận và báo chí trong nhiều năm nay thì gần đây, một số nguồn tin tiết lộ Lý Hiểu Phong đang mang bầu, Dương Mịch đã vội đến Hồng Kông thương lượng với Lưu Khải Uy. Dương Mịch, Lưu Khải Uy, Lý Hiểu Phong lần lượt từ trái sang phải. Ảnh: Internet Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là 1 trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014, có con gái Tiểu Gạo Nếp nhưng đã "đường ai nấy đi" vào năm 2018. Sau khi ly hôn, phía gia đình Lưu Khải Uy đã giành được quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp. Kể từ đó đến nay, Dương Mịch được cho là hẹn hò với Ngụy Đại Huân, còn Lưu Khải Uy công khai ở bên Lý Hiểu Phong.

Dương Mịch cùng Lưu Khải Uy tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014. Ảnh: Internet Sau khi ly hôn, Dương Mịch ít gặp gỡ con gái vì công việc bận rộn và ảnh hưởng của dịch bệnh. Cô thậm chí bị chỉ trích là người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm. Lần gần nhất cô được trông thấy bên con là vào năm 2020. Gần đây vào tháng 3/2023, Dương Mịch đã về Hồng Kông thăm con sau 3 năm xa cách. Cô đi cùng cha mẹ mang theo nhiều đồ chơi trẻ em. Truyền thông cho rằng đây là quà mà Dương Mịch và ông bà ngoại muốn tặng cho bé Tiểu Gạo Nếp.

Dương Mịch, Lưu Khải Uy đã "đường ai nấy đi" vào năm 2018. Ảnh: Internet Trên một show truyền hình, Dương Mịch từng chia sẻ về mối quan hệ giữa hai mẹ con. Ngôi sao nổi tiếng cho biết, cô vẫn thường gọi điện thoại cho con gái và quan tâm tới quá trình phát triển của con dù không thể ở bên con thường xuyên. Lưu Khải Uy và bạn gái hiện tại - Lý Hiểu Phong công khai tình cảm từ cuối năm 2022. Ảnh: Sina Được biết, cô sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để tranh giành quyền nuôi con gái với chồng cũ. Tuy nhiên, Lưu Khải Uy công khai tuyên bố sẽ không từ bỏ quyền nuôi con gái. Lưu Khải Uy cũng cho biết ngay cả khi có con với Lý Hiểu Phong, anh sẽ là người bố tốt không thiên vị con chung hay con riêng. "Con gái tôi cũng rất thích Lý Hiểu Phong, rất muốn Lý Hiểu Phong trở thành mẹ kế của cô bé", Lưu Khải Uy chia sẻ.





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