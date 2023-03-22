Bố của Lưu Khải Uy lên tiếng về việc Dương Mịch về thăm cháu gái

Mới đây, bố của Lưu Khải Uy - diễn viên Lưu Đan chia sẻ về việc nữ diễn viên Dương Mịch về thăm con.

Trang 163 đưa tin, Dương Mịch được bắt gặp tới Hong Kong thăm con gái Tiểu Gạo Nếp sau 3 năm. Tuy nhiên, bố chồng cũ của cô là diễn viên Lưu Đan lại chia sẻ ông không biết việc Dương Mịch về thăm con. Ngay sau đó, câu trả lời của Lưu Đan gây ra nhiều tranh cãi. Một số cho rằng ngôi sao Mái ấm gia đình đang ám chỉ việc Dương Mịch về Hong Kong thăm con gái không chính xác, vì ông là người đang nuôi dưỡng bé Tiểu Gạo Nếp nhưng lại không biết được thông tin con gái gặp mẹ. Bên cạnh đó, số khác nhận xét Lưu Đan thường xuyên nhận trả lời phỏng vấn về đời sống riêng của con trai Lưu Khải Uy, nhưng câu trả lời của ông luôn bị đánh giá là hạ thấp Dương Mịch.

Bên cạnh đó, theo HK01 thông tin gần đây, nữ diễn viên Lý Hiểu Phong được cho là đang mang thai ở tháng thứ 2, thông tin này trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Weibo. Lý Hiểu Phong và Lưu Khải Uy chưa kết hôn nhưng rất gắn bó với nhau. Trong buổi phỏng vấn, Lưu Đan cho biết ông đã nghe tin tức này, nhưng không rõ sự thật.

Tuy nhiên, Dương Mịch tiết lộ rằng nếu chồng cũ kết hôn lần nữa, quyền chăm sóc bé Tiểu Gạo Nếp sẽ thuộc về cô. Do đó, việc Dương Mịch sang Hong Kong thăm con có thể là động thái để chuẩn bị giành quyền nuôi con. Dù vậy, con gái nữ diễn viên hiện tại đã 9 tuổi, Dương Mịch cần xem xét nguyện vọng của bé bởi từ khi sinh ra, Tiểu Gạo Nếp đã sống cùng ông bà tại Hong Kong. Lưu Đan cũng thường khen ngợi cháu gái thông minh, tính cách độc lập từ nhỏ, yêu thích hội họa. Theo lời nghệ sĩ, do xa mẹ lâu ngày, Tiểu Gạo Nếp không có cảm giác nhớ mẹ, chủ yếu quấn quýt với bố và ông bà. Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là 1 trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014, có con gái Tiểu Gạo Nếp nhưng đã "đường ai nấy đi" vào năm 2018. Sau khi ly hôn, phía gia đình Lưu Khải Uy đã giành được quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp. Kể từ đó tới nay, Dương Mịch được cho là hẹn hò với Ngụy Đại Huân, còn Lưu Khải Uy công khai ở bên Lý Hiểu Phong.

Rộ tin bạn gái Lưu Khải Uy đã mang thai, Dương Mịch quyết giành lại quyền nuôi con Mới đây, thông tin bạn gái mới của Lưu Khải Uy có thai hiện đang leo top 1 trong bảng xếp hạng hotsearch của mạng xã hội Weibo.

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