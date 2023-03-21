Rộ tin bạn gái Lưu Khải Uy đã mang thai, Dương Mịch quyết giành lại quyền nuôi con

Sao quốc tế 21/03/2023 19:30

Mới đây, thông tin bạn gái mới của Lưu Khải Uy có thai hiện đang leo top 1 trong bảng xếp hạng hotsearch của mạng xã hội Weibo.

Mới đây, truyền thông Hồng Kông đã đưa tin cho biết bạn gái Lưu Khải Uy là nữ diễn viên Lý Hiểu Phong đã mang thai được 2 tháng. Cặp đôi đã hẹn hò cùng nhau một thời gian dài và liên tục lộ ảnh thân mật tại nơi công cộng. Tuy tin tức chưa được xác nhận song vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Ngoài ra, việc Dương Mịch trở về Hồng Kông tuần trước không đơn thuần chỉ là thăm con gái, mà nữ diễn viên đang muốn giành lại quyền nuôi con gái Tiểu Gạo nếp từ gia đình chồng cũ. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc rất lớn vào thái độ của cô con gái nhỏ.

Rộ tin bạn gái Lưu Khải Uy đã mang thai, Dương Mịch quyết giành lại quyền nuôi con - Ảnh 1Rộ tin bạn gái Lưu Khải Uy đã mang thai, Dương Mịch quyết giành lại quyền nuôi con - Ảnh 2

Ngay lập tức phóng viên đã liên lạc với Lưu Đan – bố Lưu Khải Uy để hỏi về chuyện mang thai. Ông cho biết có nghe qua nhưng chưa thể xác nhận có thật hay không. Việc Lưu Đan không phủ nhận càng khiến dân tình chắc chuyện bạn gái Lưu Khải Uy đã có thai.

 

Hiện tại, thông tin bạn gái mới của Lưu Khải Uy có thai hiện đang leo top 1 trong bảng xếp hạng hotsearch của mạng xã hội Weibo.

Rộ tin bạn gái Lưu Khải Uy đã mang thai, Dương Mịch quyết giành lại quyền nuôi con - Ảnh 3Rộ tin bạn gái Lưu Khải Uy đã mang thai, Dương Mịch quyết giành lại quyền nuôi con - Ảnh 4

Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là 1 trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014, có con gái Tiểu Gạo Nếp nhưng đã "đường ai nấy đi" vào năm 2018.

Sau khi ly hôn, phía gia đình Lưu Khải Uy đã giành được quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp. Kể từ đó tới nay, Dương Mịch được cho là hẹn hò với Ngụy Đại Huân, còn Lưu Khải Uy công khai ở bên Lý Hiểu Phong.

Sức hút của Dương Mịch khi hóa thân vào hình tượng nữ bác sĩ mạnh mẽ

Sức hút của Dương Mịch khi hóa thân vào hình tượng nữ bác sĩ mạnh mẽ

Sau thời gian dài gắn liền tên tuổi với các bộ phim ngôn tình, cổ trang, Dương Mịch gây bất ngờ khi xuất hiện với hình tượng mạnh mẽ trong "Cảm ơn bác sĩ".

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy sao hoa ngữ bạn gái Lưu Khải Uy sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Sức hút của Dương Mịch khi hóa thân vào hình tượng nữ bác sĩ mạnh mẽ

Sức hút của Dương Mịch khi hóa thân vào hình tượng nữ bác sĩ mạnh mẽ

Dương Mịch từng bị đổi vai diễn do từ chối 'giao dịch thể xác', Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là may mắn khi là 'gà cưng' của đàn chị

Dương Mịch từng bị đổi vai diễn do từ chối 'giao dịch thể xác', Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là may mắn khi là 'gà cưng' của đàn chị

Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba không đơn thuần là 'chị em thân thiết' mà còn có điểm chung không ngờ liên quan đến sự nghiệp

Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba không đơn thuần là 'chị em thân thiết' mà còn có điểm chung không ngờ liên quan đến sự nghiệp

Dân tình bỗng phát sốt trước ảnh Dương Mịch hồi mới vào nghề: 'Xinh đẹp từ nhỏ là có thật'

Dân tình bỗng phát sốt trước ảnh Dương Mịch hồi mới vào nghề: 'Xinh đẹp từ nhỏ là có thật'

Từng được kỳ vọng như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, Dương Siêu Việt vẫn nhận 'trái đắng' vì điều này

Từng được kỳ vọng như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, Dương Siêu Việt vẫn nhận 'trái đắng' vì điều này

Dương Mịch thăm con gái sau 3 năm không gặp mặt

Dương Mịch thăm con gái sau 3 năm không gặp mặt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới