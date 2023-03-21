Rộ tin bạn gái Lưu Khải Uy đã mang thai, Dương Mịch quyết giành lại quyền nuôi con

Mới đây, thông tin bạn gái mới của Lưu Khải Uy có thai hiện đang leo top 1 trong bảng xếp hạng hotsearch của mạng xã hội Weibo.

Mới đây, truyền thông Hồng Kông đã đưa tin cho biết bạn gái Lưu Khải Uy là nữ diễn viên Lý Hiểu Phong đã mang thai được 2 tháng. Cặp đôi đã hẹn hò cùng nhau một thời gian dài và liên tục lộ ảnh thân mật tại nơi công cộng. Tuy tin tức chưa được xác nhận song vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Ngoài ra, việc Dương Mịch trở về Hồng Kông tuần trước không đơn thuần chỉ là thăm con gái, mà nữ diễn viên đang muốn giành lại quyền nuôi con gái Tiểu Gạo nếp từ gia đình chồng cũ. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc rất lớn vào thái độ của cô con gái nhỏ.

Ngay lập tức phóng viên đã liên lạc với Lưu Đan – bố Lưu Khải Uy để hỏi về chuyện mang thai. Ông cho biết có nghe qua nhưng chưa thể xác nhận có thật hay không. Việc Lưu Đan không phủ nhận càng khiến dân tình chắc chuyện bạn gái Lưu Khải Uy đã có thai.

Hiện tại, thông tin bạn gái mới của Lưu Khải Uy có thai hiện đang leo top 1 trong bảng xếp hạng hotsearch của mạng xã hội Weibo.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là 1 trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014, có con gái Tiểu Gạo Nếp nhưng đã "đường ai nấy đi" vào năm 2018.

Sau khi ly hôn, phía gia đình Lưu Khải Uy đã giành được quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp. Kể từ đó tới nay, Dương Mịch được cho là hẹn hò với Ngụy Đại Huân, còn Lưu Khải Uy công khai ở bên Lý Hiểu Phong.

Sức hút của Dương Mịch khi hóa thân vào hình tượng nữ bác sĩ mạnh mẽ Sau thời gian dài gắn liền tên tuổi với các bộ phim ngôn tình, cổ trang, Dương Mịch gây bất ngờ khi xuất hiện với hình tượng mạnh mẽ trong "Cảm ơn bác sĩ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-ban-gai-luu-khai-uy-a-mang-thai-duong-mich-quyet-gianh-lai-quyen-nuoi-con-565600.html