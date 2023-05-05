Ngụy Đại Huân nổi tiếng vì 'tán đổ' hai sao nữ hạng A hơn tuổi dù sự nghiệp không mấy nổi bật

Trước đó, báo chí Hong Kong đưa tin Ngụy Đại Huân đã nhiều lần cầu hôn Tần Lam, song nữ diễn viên không đồng ý, dẫn đến mối quan hệ của cả hai căng thẳng, có thể chia tay bất cứ lúc nào. Cũng theo truyền thông xứ Hương Cảng, cha mẹ Ngụy Đại Huân chỉ đồng ý Tần Lam trở thành con dâu nếu cô chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, chuyên tâm ở nhà làm vợ, làm mẹ.

Vào ngày 4/5, trang Sina đưa tin, Ngụy Đại Huân chia sẻ việc cha mẹ anh bị công kích, bôi xấu vì vấn đề liên quan tới chuyện tình cảm của nam diễn viên và đàn chị Tần Lam . Bên cạnh đó, công ty của Ngụy Đại Huân cũng ra văn bản yêu cầu công chúng không vu oan, làm ảnh hưởng tới người khác và ám chỉ thông tin cầu hôn thất bại là "chuyện cười nhảm".

Khi tin tức nổ ra, một số khán giả cho rằng Ngụy Đại Huân lợi dụng Tần Lam, dựa vào danh tiếng của ngôi sao Diên Hi công lược để gây chú ý. Đồng thời, có ý kiến phỏng đoán cha mẹ nam diễn viên không hài lòng vì Tần Lam đã bước sang tuổi 44. Đây chính là nguồn cơn của những tranh cãi.

Trước khi quen Tần Lam, Ngụy Đại Huân được chú ý vì hẹn hò bí mật với Dương Mịch. Đôi bên bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 8/2019. Sina tung nhiều hình ảnh, video cả hai ngồi chung xe về khách sạn, đi du lịch, đến phim trường, mặc đồ đôi nhưng Ngụy Đại Huân và Dương Mịch đều giữ im lặng.

Thời điểm yêu Dương Mịch, Ngụy Đại Huân không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình trên mạng xã hội bằng cách để lại bình luận ủng hộ, khích lệ nữ diễn viên. Tham gia game show Trốn thoát khỏi mật thất, người xem tinh ý phát hiện Ngụy Đại Huân luôn quan tâm, ở cạnh Dương Mịch mọi lúc. Ngày lễ tình nhân, người dùng mạng phát hiện cả hai chơi game trực tuyến đến 2h sáng. Nhưng khi phóng viên liên hệ hỏi về chuyện tình cảm, đôi bên đều từ chối trả lời.

Mối tình của Ngụy Đại Huân và đàn chị hơn 3 tuổi được cho là gặp nhiều cản trở. Có thông tin cho biết bố mẹ không muốn con trai yêu đương với ngôi sao nổi tiếng như Dương Mịch chỉ chăm chăm lo sự nghiệp. Fan Dương Mịch nhiều lần “chiến tranh bàn phím” với fan Ngụy Đại Huân, cho rằng nam diễn viên cố tình “cọ nhiệt” để nổi tiếng.

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, từng trực thuộc JYP Entertainment. Anh gây chú ý khi xuất hiện trong các bộ phim như Nhật ký Tô Phi, Thợ săn thành phố, Thời gian để yêu, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Cuộc hoán đổi dưới ánh trăng…

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn là khách mời ưa thích trên nhiều show giải trí, được nhiều tiền bối yêu mến vì thái độ dịu dàng với phụ nữ. Tên tuổi của anh được quan tâm hơn khi hẹn hò với hai mỹ nhân nổi tiếng Hoa ngữ. Cha của Ngụy Đại Huân là doanh nhân Ngụy Thiệu Lâm - chủ sở hữu 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc, nhưng nam diễn viên khiêm tốn, không phô trương cuộc sống giàu sang.