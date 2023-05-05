Lưu Diệc Phi bất ngờ nhớ nhung tình cũ dù đã kết thúc 4 tháng

Sao quốc tế 05/05/2023 16:23

Động thái của Lưu Diệc Phi khiến người hâm mộ nhớ lại chuyện tình 4 tháng trước của cô.

 

Cách đây không lâu, Lưu Diệc Phi đã đăng tải hai bức ảnh lên trang cá nhân của mình. Trong ảnh, thần tiên tỷ tỷ gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và vô cùng rạng rỡ. Được biết, ba người chụp ảnh chung với Lưu Diệc Phi là đạo diễn Đinh Tử Quang, nhà sản xuất Long Á, tổng sản xuất Trương Chước. Cư dân mạng bày tỏ phải chăng nữ chính Mộng Hoa Lục đang chuẩn bị hợp tác cùng ê-kíp này.

Lưu Diệc Phi bất ngờ nhớ nhung tình cũ dù đã kết thúc 4 tháng - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi ôm cầm một hoa hồng trong bức ảnh

 Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý hơn cả đó là việc Lưu Diệc Phi cầm một bông hoa hồng trên tay để chụp ảnh. Điều này làm nhiều người nhớ đến phân cảnh Tạ Chi Dao (Lý Hiện) tặng hoa cho Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) ở Đi Đến Nơi Có Gió.

Lưu Diệc Phi bất ngờ nhớ nhung tình cũ dù đã kết thúc 4 tháng - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi khiến khán giả nhớ đến trend ôm hoa gây sốt cõi mạng 4 tháng trước trong phim Đi đến nói có gió

Chính vì điểm này mà fan couple được phen nháo nhào vì cho rằng thần tiên tỷ tỷ đang nhớ về tình cũ 4 tháng trước. Vào vai một cặp tình nhân trẻ, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện thể hiện một cách tự nhiên và chân thực. Ban đầu Hứa Hồng Đậu thấy Tạ Chi Dao có gì đó hơi thô lỗ và tự nhiên thái quá nhưng lâu dần cô cảm nhận được tình yêu sâu sắc anh dành cho quê hương. 

Lưu Diệc Phi bất ngờ nhớ nhung tình cũ dù đã kết thúc 4 tháng - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi và Lý Hiện có màng tương tác ăn ý bùng nổ chemistry trong phim 
Lưu Diệc Phi bất ngờ nhớ nhung tình cũ dù đã kết thúc 4 tháng - Ảnh 4
Cặp đôi làm mưa làm gió cách đây 4 tháng

Một số cư dân mạng cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi bởi lẽ trên tay tổng sản xuất Trương Chước cũng đang cầm bông hoa màu trắng.

Lưu Diệc Phi bất ngờ nhớ nhung tình cũ dù đã kết thúc 4 tháng - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi đẹp nhẹ nhàng trong phim

 Đi đến nơi có gió như gửi gắm thông điệp thay vì biến bản thân trở thành cỗ máy vô tri, sống ngày qua ngày buồn chán với áp lực nặng nề của vật chất thì hãy trải qua một tuổi thật hạnh phúc và ý nghĩa.  

Lưu Diệc Phi bất ngờ nhớ nhung tình cũ dù đã kết thúc 4 tháng - Ảnh 6
Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô gái Bắc Kinh với phong cách thời trang sành điệu nhưng thanh lịch

 

Lưu Diệc Phi bất ngờ nhớ nhung tình cũ dù đã kết thúc 4 tháng - Ảnh 7
Khán giả mong chờ một màn tái hợp của cặp đôi Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao

Trong thời điểm có quá nhiều bộ phim báo thù, ngoại tình, bạo lực... như hiện tại, Đi đến nơi có gió xuất hiện như một làn gió mới với sứ mệnh chữa lành. Có lẽ điều này khiến bộ phim được ủng hộ, tạo cơn sốt vào những tháng đầu năm 2023 trên màn ảnh Hoa ngữ. 

Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món'

Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món'

Đây là một địa điểm yên bình, có nhiều món ăn ngon, cảnh sắc lại thơ mộng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Mộng Hoa Lục Đi Đến Nơi Có Gió thần tiên tỷ tỷ trend Lưu Diệc Phi ôm hoa

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món'

Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món'

Lưu Diệc Phi có khả năng 'gánh đồ', trang phục 'thảm họa' lên người cô nàng cũng hóa 'thời thượng'

Lưu Diệc Phi có khả năng 'gánh đồ', trang phục 'thảm họa' lên người cô nàng cũng hóa 'thời thượng'

Lưu Diệc Phi khiến fan rần rần trong tạo hình nữ tổng tài trong loạt ảnh mới

Lưu Diệc Phi khiến fan rần rần trong tạo hình nữ tổng tài trong loạt ảnh mới

Được PR rầm rộ khắp cõi mạng, nhưng phim của Bạch Lộc thua trước Đàm Tùng Vận, Lưu Diệc Phi

Được PR rầm rộ khắp cõi mạng, nhưng phim của Bạch Lộc thua trước Đàm Tùng Vận, Lưu Diệc Phi

Lý do Lưu Diệc Phi không tham gia bất kỳ gameshow nào so với các nàng tiểu hoa đồng lứa?

Lý do Lưu Diệc Phi không tham gia bất kỳ gameshow nào so với các nàng tiểu hoa đồng lứa?

Dân tình truy tìm danh tính đứa bé chụp chung ảnh cùng Lưu Diệc Phi vào 20 năm trước

Dân tình truy tìm danh tính đứa bé chụp chung ảnh cùng Lưu Diệc Phi vào 20 năm trước

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 29 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 59 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz