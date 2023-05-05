Lưu Diệc Phi bất ngờ nhớ nhung tình cũ dù đã kết thúc 4 tháng

Động thái của Lưu Diệc Phi khiến người hâm mộ nhớ lại chuyện tình 4 tháng trước của cô.

Cách đây không lâu, Lưu Diệc Phi đã đăng tải hai bức ảnh lên trang cá nhân của mình. Trong ảnh, thần tiên tỷ tỷ gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và vô cùng rạng rỡ. Được biết, ba người chụp ảnh chung với Lưu Diệc Phi là đạo diễn Đinh Tử Quang, nhà sản xuất Long Á, tổng sản xuất Trương Chước. Cư dân mạng bày tỏ phải chăng nữ chính Mộng Hoa Lục đang chuẩn bị hợp tác cùng ê-kíp này.

Lưu Diệc Phi ôm cầm một hoa hồng trong bức ảnh Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý hơn cả đó là việc Lưu Diệc Phi cầm một bông hoa hồng trên tay để chụp ảnh. Điều này làm nhiều người nhớ đến phân cảnh Tạ Chi Dao (Lý Hiện) tặng hoa cho Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) ở Đi Đến Nơi Có Gió. Lưu Diệc Phi khiến khán giả nhớ đến trend ôm hoa gây sốt cõi mạng 4 tháng trước trong phim Đi đến nói có gió Chính vì điểm này mà fan couple được phen nháo nhào vì cho rằng thần tiên tỷ tỷ đang nhớ về tình cũ 4 tháng trước. Vào vai một cặp tình nhân trẻ, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện thể hiện một cách tự nhiên và chân thực. Ban đầu Hứa Hồng Đậu thấy Tạ Chi Dao có gì đó hơi thô lỗ và tự nhiên thái quá nhưng lâu dần cô cảm nhận được tình yêu sâu sắc anh dành cho quê hương.

Lưu Diệc Phi và Lý Hiện có màng tương tác ăn ý bùng nổ chemistry trong phim Cặp đôi làm mưa làm gió cách đây 4 tháng Một số cư dân mạng cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi bởi lẽ trên tay tổng sản xuất Trương Chước cũng đang cầm bông hoa màu trắng. Lưu Diệc Phi đẹp nhẹ nhàng trong phim Đi đến nơi có gió như gửi gắm thông điệp thay vì biến bản thân trở thành cỗ máy vô tri, sống ngày qua ngày buồn chán với áp lực nặng nề của vật chất thì hãy trải qua một tuổi thật hạnh phúc và ý nghĩa. Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô gái Bắc Kinh với phong cách thời trang sành điệu nhưng thanh lịch Khán giả mong chờ một màn tái hợp của cặp đôi Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao Trong thời điểm có quá nhiều bộ phim báo thù, ngoại tình, bạo lực... như hiện tại, Đi đến nơi có gió xuất hiện như một làn gió mới với sứ mệnh chữa lành. Có lẽ điều này khiến bộ phim được ủng hộ, tạo cơn sốt vào những tháng đầu năm 2023 trên màn ảnh Hoa ngữ.

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