Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món'

Sao quốc tế 30/04/2023 01:04

Đây là một địa điểm yên bình, có nhiều món ăn ngon, cảnh sắc lại thơ mộng.

Lưu Diệc Phi trở lại màn ảnh vào đầu năm 2023 với vai diễn Hứa Hồng Đậu cùng Lý Hiện (vai Tạ Chi Dao) trong tác phẩm "Đi đến nơi có gió". Bộ phim là câu chuyện tình của đôi trẻ tìm kiếm phương hướng riêng cho cuộc đời và đặc biệt là sự hoà quyện giữa họ với thiên nhiên. 

Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món' - Ảnh 1
Bộ phim "Đi đến nơi có gió" vừa được phát sóng vào đầu năm 2023 - Ảnh minh họa: Internet

"Đi đến nơi có gió" lấy bối cảnh tại một ngôi làng ở vùng Đại Lý, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Một vùng quê yên bình, nhịp sống chậm rãi và nét văn hóa dân gian giản dị. Vì vậy mà trở thành thành một trong những điểm đến "hot" nhất Trung Quốc từ sau khi bộ phim được công chiếu. 

Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món' - Ảnh 2
Tạo hình trong bộ phim này của Lưu Diệc Phi cũng nhẹ nhàng, tươi tắn nhưng cũng đủ gây sứt hút bởi vẻ ngoài trẻ trong, rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết thúc phim "Đi đến nơi có gió", Lưu Diệc Phi cũng dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng niềm vui bên thú cưng và thực hiện một vài dự án của mình. 

Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món' - Ảnh 3
Quán ăn mà Lưu Diệc Phi yêu thích khi đóng phim tại Đại Lý - Ảnh minh họa: Internet

Được biết trong một vlog du lịch, Lưu Diệc Phi đã giới thiệu 'Aiyugushi' (tạm dịch: tình yêu và món ăn xưa cũ), một trong những quán ăn đặc biệt nhất cổ trấn Shaxi hơn 1.500 năm tuổi ở Đại Lý, nơi cô quay bộ phim "Đi đến nơi có gió".

Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món' - Ảnh 4

Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món' - Ảnh 5
Quán ăn nhỏ không có thực đơn cố định, mỗi ngày chỉ nấu một món chính - Ảnh minh họa: Internet

Quán ăn do Diệp Tử, một cô gái trẻ, mở bán. Điều thú vị là mỗi ngày, quán chỉ nấu một món chính và không theo khẩu vị địa phương, thích hợp với du khách nước ngoài lẫn người nơi khác tới. 

Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món' - Ảnh 6

Lưu Diệc Phi bình dị, thích quán cơm 'mỗi ngày nấu một món' - Ảnh 7
 Lưu Diệc Phi nổi tiếng là cuồng thú cưng, cô thường dành nhiều thời gian ở nhà cùng chúng mỗi khi rảnh rỗi. Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, Lưu Diệc Phi cũng là một người thích yên bình, cô khá thoải mái với cuộc sống tự do hiện tại ở tuổi 36. Khi hết tất bật với công việc, cô dành thời gian đi du lịch, dạo phố, thưởng thức những món ăn yêu thích, đọc sách hay chơi cùng thú cưng, lái xe hóng gió… "Tôi thích sống trong thế giới của riêng mình, làm những gì mình muốn và tập trung hết tinh thần vào đó", mỹ nhân xứ Trung từng chia sẻ với Vogue. 

 

 

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