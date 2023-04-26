Lưu Diệc Phi khiến fan rần rần trong tạo hình nữ tổng tài trong loạt ảnh mới

Sao quốc tế 26/04/2023 09:45

Hình ảnh mới đây của Lưu Diệc Phi nhận về cơn mưa lời khen.

Nhắc tới Lưu Diệc Phi người ta luôn biết đến hình ảnh "thần tiên tỷ tỷ" cùng vẻ ngoài trong trẻo và tinh khiết. Thế nhưng, Lưu Diệc Phi cũng có thể hóa thân vào những hình tượng khác nhau khiến mọi người không khỏi trầm trồ.

Lưu Diệc Phi khiến fan rần rần trong tạo hình nữ tổng tài trong loạt ảnh mới - Ảnh 1
Nhan sắc của Lưu Diệc Phi khiến người ta không khỏi cảm thán - Ảnh: Weibo

 Trong lần xuất hiện mới đây nhất, Lưu Diệc Phi gây bão mạng xã hội bằng loạt ảnh diện vest trắng vô cùng quyền lực. Nhiều người không khỏi trầm trồ vì hình ảnh tổng tài cực kỳ nổi bật của Lưu Diệc Phi không quá cầu kì nhưng vẫn tót lên vẻ ngoài sang chảnh khó ai sánh bằng.

Lưu Diệc Phi khiến fan rần rần trong tạo hình nữ tổng tài trong loạt ảnh mới - Ảnh 2
"Thần tiên tỷ tỷ" đẹp trong từng chuyển động, vuốt tóc thôi cũng lay động lòng người - Ảnh: Weibo

Theo nhiều người, dù được biết đến hình ảnh mỹ nhân thanh khiết nhưng những hình ảnh mới không làm khó được người đẹp họ Lưu. 

Lưu Diệc Phi khiến fan rần rần trong tạo hình nữ tổng tài trong loạt ảnh mới - Ảnh 3
Chiếc visual đẹp mê mang của mỹ nhân Hoa ngữ - Ảnh: Weibo 

 

Sau thành công của "Đi đến nơi có gió" đóng cùng Lý Hiện, và tạo thành trào lưu ôm hoa gây sốt mạng xã hội lẫn xứ Trung và Việt, Lưu Diệc Phi đang dành thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt vào dự án phim mới. Đi đến nơi có gió khi phát sóng tại Trung Quốc đã tạo cơn sốt với khán giả. Trong 10 ngày đầu công chiếu, phim đạt hơn 1 tỉ lượt xem, hơn 5 triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc và đạt 8,2/10 điểm trên Douban.

Lưu Diệc Phi khiến fan rần rần trong tạo hình nữ tổng tài trong loạt ảnh mới - Ảnh 4
Tương tác ăn ý của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong phim góp phần tạo nên thành công của bộ phim - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài nội dung và sự tương tác của các diễn viên thì thời trang của Lưu Diệc Phi trong phim cũng được khán giả đánh giá vô cùng cao.

Lưu Diệc Phi khiến fan rần rần trong tạo hình nữ tổng tài trong loạt ảnh mới - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi hóa cô gái Bắc Kinh với phong cách thời trang thanh lịch mà thời thượng - Ảnh: Chụp màn hình

Người đẹp hiện đang là cái tên cực kỳ đắt show đại diện thương hiệu. Tháng 5 tới người đẹp sẽ tham dự sự kiện Khu vườn thiên đường Địa Trung Hải của thương hiệu Bvlgari tại Venice (Ý) và quay chụp quảng cáo mới tại đây.

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