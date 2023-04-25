'Ca thần' xứ Cảng thơm Trương Học Hữu từ chối vị trí BGK cuộc thi âm nhạc danh giá

Anh được biết đến với giọng hát có kỹ thuật điêu luyện, những chuyến lưu diễn cháy vé, và các album bán được hàng triệu bản.

Trương Học Hữu được coi là một trong "Tứ đại Thiên vương" của nền nhạc pop Hong Kong.

“Ca thần” không muốn trở thành một giám khảo, cố vấn khó tính, khắt khe đồng thời thấy mình không đủ khả năng để đánh giá ai đó. Chủ nhân hit Nụ hôn biệt ly thừa nhận bản thân không có kỹ năng cần thiết để trở thành một cố vấn vì ông không theo học một trường âm nhạc chính thống nào và không được đào tạo chuyên nghiệp. Nam ca sĩ lừng danh khiêm tốn nói rằng ông cảm thấy bản thân không thực sự biết cách dạy người khác hát và không có kỹ năng. Tuy nhiên, “thiên vương” Hồng Kông vẫn ủng hộ các cuộc thi, chương trình âm nhạc và thể hiện sự cổ vũ, khích lệ đối với những thí sinh không chuyên dám thể hiện khả năng ca hát trước đám đông.

Mới đây, nam ca sĩ xuất hiện trong chương trình We love this place (Hồng Kông), Trương Học Hữu đã tiết lộ lý do ông luôn từ chối vị trí giám khảo, cố vấn trong chương trình, cuộc thi âm nhạc , kể cả khi từng được trả thù lao lên tới 9 con số.

Sự nghiệp đi hát lừng lẫy vang bóng một thời của ''Thiên vương'' Trương Học Hữu

Trương Học Hữu trong ''Tứ đại Thiên Vương'' vang bóng một thời - Ảnh: Internet

Trương Học Hữu đã lập Kỷ lục Guinness thế giới vì sở hữu số lượng khán giả lớn nhất trong 12 tháng với tour diễn vòng quanh thế giới "1/2 thế kỷ của Trương Học Hữu", đã có hơn 2 triệu khán giả tham dự.

Được biết, Trương Học Hữu sẽ ở Singapore thực hiện Jacky Cheung 60+ Concert Tour với 6 buổi biểu diễn trong hai ngày cuối tuần từ 14 đến 16 tháng 7 và 21 đến 23 tháng 7 tại Sân vận động trong nhà Singapore .

Trương Học Hữu tỏa sáng trong sự nghiệp ca hát. - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ đi diễn nhiều hơn đi hát dù được mệnh danh là ''Ca thần'' Hồng Kông

Dù có những cột mốc đáng ghi nhận và sự nghiệp tỏa sáng trong lĩnh vực ca nhạc nhưng nam tài tử Trương Học Hữu vẫn không bỏ hẳn nghiệp diễn mà hoạt động song song cả hai.

Trong chương trình trò chuyện, Trương Học Hữu cũng chia sẻ suy nghĩ của mình với người dẫn chương trình Frederick Ma về quá trình chuyển đổi từ ca hát sang diễn xuất của anh, tiết lộ rằng ban đầu anh không có ý định trở thành một diễn viên.

Với vẻ ngoài điển trai, nam tài tử có nhiều cơ hội khi lấn sân sang điện ảnh. - Ảnh: Internet

Doanh thu đã giảm mạnh sau đĩa hát thứ 4 của anh và mỗi đĩa nhạc chỉ có một hoặc hai bài hát thành công, Trương Học Hữu chia sẻ.

Khi chứng kiến doanh số bán hàng giảm từ 200.000 xuống còn 20.000, Trương Học Hữu đã tự nhủ: "Ồ không, không được".

"Tôi buộc phải diễn" - anh giải thích khi được mời đóng phim.

Nam nghệ sĩ hiện tại đã yên bề gia thất, vợ đẹp con ngoan, cuộc sống mĩ mãn, người hâm mộ luôn luôn nhớ đến những gì mà Trương Học Hữu cống hiến trong suốt thời thanh xuân của mình. Đồng thời nam nghệ sĩ ghi được thiện cảm trong lòng công chúng sâu sắc và lâu dài bởi sự chân thật, gần gũi và khiêm tốn.