'Ca thần' xứ Cảng thơm Trương Học Hữu từ chối vị trí BGK cuộc thi âm nhạc danh giá

Mới đây, nam ca sĩ xuất hiện trong chương trình We love this place (Hồng Kông), Trương Học Hữu đã tiết lộ lý do ông luôn từ chối vị trí giám khảo, cố vấn trong chương trình, cuộc thi âm nhạc, kể cả khi từng được trả thù lao lên tới 9 con số.

Trương Học Hữu khi nói về lý do từ chối vị trí ''ghế nóng'' cuộc thi âm nhạc.

Trương Học Hữu không muốn trở thành một giám khảo khắt khe, khó tính vì hiểu được áp lực cuộc thi

“Ca thần” không muốn trở thành một giám khảo, cố vấn khó tính, khắt khe đồng thời thấy mình không đủ khả năng để đánh giá ai đó. Chủ nhân hit Nụ hôn biệt ly thừa nhận bản thân không có kỹ năng cần thiết để trở thành một cố vấn vì ông không theo học một trường âm nhạc chính thống nào và không được đào tạo chuyên nghiệp. Nam ca sĩ lừng danh khiêm tốn nói rằng ông cảm thấy bản thân không thực sự biết cách dạy người khác hát và không có kỹ năng. Tuy nhiên, “thiên vương” Hồng Kông vẫn ủng hộ các cuộc thi, chương trình âm nhạc và thể hiện sự cổ vũ, khích lệ đối với những thí sinh không chuyên dám thể hiện khả năng ca hát trước đám đông.