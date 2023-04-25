'Ngọc nữ Đài Loan' Hà Dư Mân nhập viện cấp cứu sau khi nuốt 20 quả trứng sống trong game show

Sao quốc tế 25/04/2023 11:45

Dù biết trước sức khỏe sẽ gặp vấn đề nếu làm như vậy, nhưng Hà Dư Mân không có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời của nhà sản xuất.

Trang China Times đưa tin, mới đây Hà Dư Mân đã lên tiếng về ồn ào nuốt 20 quả trứng sống khi tham gia một chương trình giải trí vào năm 2020. Khi ấy, nữ diễn viên đã phải hứng chịu vô số chỉ trích từ dư luận vì cho rằng cô đang cố ý dùng chiêu trò để đổi lấy danh tiếng.

'Ngọc nữ Đài Loan' Hà Dư Mân nhập viện cấp cứu sau khi nuốt 20 quả trứng sống trong game show - Ảnh 1

Hà Dư Mân cho biết, ban đầu cô từ chối lời đề nghị ăn đồ sống trên chương trình. Tuy nhiên, phía ê-kíp sản xuất đã dọa sẽ đuổi cô ra khỏi chương trình nếu như không đồng ý với yêu cầu này. Vì gặp khó khăn tài chính, lại không mấy suôn sẻ trong sự nghiệp, Hà Dư Mân đã chấp nhận làm theo.

"Tôi biết bản thân có thể vướng tranh cãi nhưng không có lựa chọn nào khác ở thời điểm đó. Một ngôi sao hết thời, không còn tiếng nói chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của người khác. Tôi cần nguồn thu nhập để chăm lo cho các con." - Hà Dư Mân tâm sự.

'Ngọc nữ Đài Loan' Hà Dư Mân nhập viện cấp cứu sau khi nuốt 20 quả trứng sống trong game show - Ảnh 2

'Ngọc nữ Đài Loan' Hà Dư Mân nhập viện cấp cứu sau khi nuốt 20 quả trứng sống trong game show - Ảnh 3
 Hà Dư Mân và hai con gái - Ảnh: Internet

Theo lời Hà Dư Mân, sau khi ghi hình xong, cô đã phải nhập viện ngay lập tức vì bụng đau dữ dội. Kết quả là 20 quả trứng sống đã khiến nữ diễn viên bị nhiễm trùng huyết.

Hà Dư Mân sinh năm 1977, thời đỉnh cao sự nghiệp cô là ngọc nữ của làng giải trí xứ Đài với danh tiếng vốn có từ khi học Trung Học nhờ việc ca hát. Sau đó, cô đá chéo sân sang làm diễn viên và tham gia vào các bộ phim như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (bản năm 1999), Công chúa Hoài Ngọc.

'Ngọc nữ Đài Loan' Hà Dư Mân nhập viện cấp cứu sau khi nuốt 20 quả trứng sống trong game show - Ảnh 4

Năm 2012, Hà Dư Mẫn kết hôn với thiếu gia Thiệu Thiên Thành và rút khỏi làng giải trí, chuyên tâm nuôi dạy con cái. Đến năm 2020, hai người ly hôn, cô đảm nhận việc chăm sóc con. Nhưng vì sự nghiệp không còn như xưa, cô gặp nhiều khó khăn khi trở lại và cả khó khăn kinh tế.

'Ngọc nữ Đài Loan' Hà Dư Mân nhập viện cấp cứu sau khi nuốt 20 quả trứng sống trong game show - Ảnh 5

Trong cùng năm 2020, Hà Dư Mân bị bắt do tàng trữ thuốc lắc và bị phạt tới 500 USD. Cô tự tay đạp đổ hình tượng ngọc nữ mà mình gây dựng bao năm. Sau đó, cô trở thành MC của chương trình Khang Hy đến rồi nhưng bị chê là "MC tẻ nhạt nhất".

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