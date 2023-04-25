Con gái Chung Lệ Đề gây 'nhức mắt' bởi hình ảnh hở hang quá đà

Ngay lập tức, bộ ảnh này của Trương Mẫn Quân khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người cho rằng cô đang cố ý mặc hở để nổi tiếng.

Trang HK01 đưa tin, mới đây Trương Mẫn Quân đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bộ ảnh bán khỏa thân với mục đích bảo vệ môi trường. Trong ảnh, con gái Chung Lệ Đề chỉ diện quần ngắn, phần trên chỉ được che chắn bằng tay hoặc khoác hờ áo lên.

Được biết, trong thời gian gần đây, Trương Mẫn Quân rất chuộng phong cách gợi cảm, tích cực theo đuổi hình tượng phóng khoáng này. Ở tuổi 25, cô được khen nhan sắc ngày càng chín muồi và trưởng thành. Vì vậy, người đẹp cũng thường diện trang phục ôm sát với những đường cắt táo bạo, khoe được thân hình của mình.

Tuy vậy, không phải ai cũng ủng hộ hướng đi này của Trương Mẫn Quân. Cách đây không lâu, cô bị chỉ trích nặng nề vì quay video thay quần áo ngay trước ống kính. Bạn bè cũng từng nhắc cô nên đặc biệt cẩn thận để tránh lộ hàng vì thấy cô không mặc nội y khi diện áo quây cúp ngực.

Mẹ Trương Mẫn Quân - Chung Lệ Đề - từng là minh tinh có hình tượng gợi cảm nổi tiếng châu Á. Trước ồn ào của con gái, cô không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Trương Mẫn Quân sinh năm 1998 và đã tốt nghiệp ngành Đạo diễn tại The University of British Columbia. Trong số 3 con gái của Chung Lệ Đề thì Trương Mẫn Quân được nhận xét là giống mẹ nhất.

Trương Mẫn Quân từng đoạt giải Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc Vancouver vào năm 2021 - Ảnh: Internet

Năm 2021, Trương Mẫn Quân từng đoạt giải Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc Vancouver. Sau khi đoạt giải, người đẹp có dự tính về Trung Quốc để hoạt động nghệ thuật. Tuy vậy, hiện cô vẫn đang định cư tại Canada và là một vlogger.