Chung Lệ Đề khóc nức nở trên sóng livestream vì hôn nhân với chồng trẻ chịu nhiều gièm pha

Cả Chung Lệ Đề và ông xã Trương Luân Thạc đều chịu nhiều lời miệt thị vì cuộc hôn nhân 'vợ già chồng trẻ'.

Trang QQ đưa tin, mới đây khi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, Chung Lệ Đề đã khóc rất nhiều mà nguyên do là vì các áp lực trong cuộc sống. Sau đó, cô được ông xã Trương Luân Thạc an ủi và dỗ dành.

Chung Lệ Đề cho biết, một trong những nguyên nhân khiến cô mệt mỏi nhất đó chính là sự công kích vô lý từ những người thù ghét trong suốt 6 năm qua về cuộc hôn nhân của cô. Đám cưới "vợ già chồng trẻ" của nữ diễn viên và ông xã bị phản ứng tiêu cực một cách thái quá, gây ảnh hưởng lớn đời sống và cả gia đình cô. "Tôi không biết liệu công chúng có thay đổi suy nghĩ nếu như tôi mới là người kém Trương Luân Thạc 12 tuổi hay không. Đã nhiều năm như vậy, tuổi tác và ngoại hình của chúng tôi vẫn bị mang ra bàn tán. Tôi muốn nói rằng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc." - Chung Lệ Đề nói trong nước mắt - "Tôi biết nhiều người cười nhạo cuộc hôn nhân của tôi, phong cách ăn mặc, dáng người tôi. Tuy nhiên, tôi cũng là mẹ của ba đứa con nên đừng quá tàn nhẫn với tôi như vậy".

Sau đó, trong buổi livestream vào tối ngày 16/4, Chung Lệ Đề tiếp tục xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Khi được hỏi, quản lý của cô bảo là do ăn đồ quá cay nên mới như vậy. Tuy nhiên, sự việc khiến cho cụm từ "Chung Lệ Đề khóc trên livestream" đã phổ biến trên Weibo. Khi được phóng viên liên lạc, Trương Luân Thạc đã cho biết không hiểu vì sao vợ lại khóc và khẳng định hôn nhân của mình vẫn ổn. Chung Lệ Đề sau đó cũng đã lên tiếng phủ nhận chuyện mình khóc là do ông xã và xin mọi người đừng công kích anh nữa. Cách đây không lâu, có thông tin Chung Lệ Đề và chồng trẻ là Trương Luân Thạc ly hôn do nhiều mâu thuẫn, trong đó có việc sinh con. Tuy vậy, nam người mẫu đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và khẳng định đời sống hôn nhân của anh và vợ vẫn hạnh phúc. Trước khi kết hôn với Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề đã trải qua 2 đời chồng và có 3 cô con gái. Chung sống với nhau được 6 năm, cặp đôi vẫn vô cùng mặn nồng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau lên mạng xã hội.

Chung Lệ Đề bị mẹ chồng ghét bỏ, công khai coi thường vì không thể có thêm con ở tuổi 53 Dù đã cố gắng mang thai bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng Chung Lệ Đề đành bất lực, điều này khiến gia đình chồng cô không vừa ý.

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