'Bom sex gốc Việt' Chung Lệ Đề hết thời, hạ mình đi diễn với thù lao 'rẻ như cho'

Sao quốc tế 12/10/2022 23:57

Vì vấn đề tuổi tác, danh tiếng cũng lại sụt giảm nên nữ minh tinh Chung Lệ Đề cũng không thể nhận được nhiều show diễn thương mại như trước nữa.

Truyền thông đưa tin, cuối tuần vừa rồi Chung Lệ Đệ đã biểu diễn tại một sự kiện ngoài trời. Chương trình này có quy mô nhỏ, được tổ chức ở vùng ven và sân khấu khá tạm bợ.

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Chung Lệ Đệ biểu diễn tại một sự kiện ngoài trời với cát-xê khoảng 200.000 NDT - Ảnh: Internet

Trang Sinchew cho biết, thù lao sự kiện này mà Chung Lệ Đề thu về là khoảng 200.000 NDT (gần 670 triệu đồng). Nữ minh tinh hát và nhảy rất sung trên sân khấu tại đây dù mặc chiếc váy khá ngắn và mang giày cao gót.

Việc Chung Lệ Đề phải "hạ mình" đi diễn tại một sự kiện nhỏ lẻ gây ra nhiều xôn xao trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng những nghệ sĩ không còn mấy danh tiếng buộc phải chấp nhận diễn tại các sân khấu nhỏ, ở vùng ngoại ô,... Nhiều bình luận còn nhận định rằng ở thời nay kiếm tiền trong showbiz không hề dễ dàng.

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Trước đây, khi tên tuổi còn sức nóng, một buổi biểu diễn của Chung Lệ Đề thu về khoảng 500.000 NDT (gần 1,7 tỷ đồng), bằng thu nhập của một nhân viên công sở trong vòng một năm. Tuy vậy, hiện tại cô không còn đóng phim, danh tiếng giảm sút nên cũng ít có show thương mại tìm đến, nữ diễn viên phải chấp nhận việc thù lao tụt dốc.

Cách đây không lâu, có thông tin Chung Lệ Đề và chồng trẻ là Trương Luân Thạc ly hôn do nhiều mâu thuẫn, trong đó có việc sinh con. Tuy vậy, nam người mẫu đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và khẳng định đời sống hôn nhân của anh và vợ vẫn hạnh phúc.

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Trước khi kết hôn với Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề đã trải qua 2 đời chồng và có 3 cô con gái. Chung sống với nhau được 6 năm, cặp đôi vẫn vô cùng mặn nồng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau lên mạng xã hội.

Hết thời, 'biểu tượng gợi cảm' Chung Lệ Đề đi diễn sự kiện nhỏ, làm nhiều nghề mưu sinh

Hết thời, 'biểu tượng gợi cảm' Chung Lệ Đề đi diễn sự kiện nhỏ, làm nhiều nghề mưu sinh

Ở độ tuổi ngoài 50, Chung Lệ Đề khó có cơ hội cạnh tranh với những ngôi sao trẻ đang lên. Cô chấp nhận làm nhiều nghề, diễn ở sự kiện có quy mô nhỏ.

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