Chung Lệ Đề 52 tuổi vẫn mặc váy bó màu hồng như thiếu nữ, netizen đồng loạt 'chê'

Sau khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung nhờ bộ cánh màu hồng bó sát, Chung Lệ Đề đã bị nhiều người nhận xét là "cưa sừng làm nghé".

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một video với nhân vật chính là nữ diễn viên Chung Lệ Đề đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội nước này. Trong clip, cô trợ giúp một người khác tập trượt ván trong khi diện một bộ váy bó sát màu hồng, các phụ kiện đi kèm như mũ lưỡi trai, tất hay giày cao gót cũng màu hồng nốt.

Trang phục gây 'nhức mắt' của Chung Lệ Đề trong một video - Ảnh: Internet

Gu thời trang của Chung Lệ Đề sau đó đã trở thành chủ đề được bàn tán của công chúng. Nhiều người cho rằng nữ minh tinh đã "không tự ý thức được lứa tuổi của mình", "cưa sừng làm nghé", "quá lố lăng",... Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bên vực cô và cho rằng mỗi người đều có quyền mặc đồ mình thích, miễn là cảm thấy thoải mái với nó.

Chung Lệ Đề hiện đã 52 tuổi, tuy nhiên bất chấp tuổi tác của mình thì cô vẫn diện những trang phục bó sát, màu sắc tươi sáng và nổi bật. Cũng vì lý do trên mà cô thường xuyên bị chỉ trích về gu ăn mặc, thậm chí có lần nữ diễn viên phải livestream khóc lóc, bày tỏ rằng mình đã vô cùng tổn thương trong khi chỉ đang nỗ lực làm việc để nuôi con.

"Tôi thích những thứ sáng bóng và bắt mắt. Tuổi tác có thể thay đổi nhưng tôi thấy mình luôn trong tinh thần của một cô gái tuổi 22." - Chung Lệ Đề từng tâm sự với người hâm mộ.

Nhan sắc thời trẻ của Chung Lệ Đề - Ảnh: Internet

Khi còn trẻ, Chung Lệ Đề là một trong những sao nữ được đánh giá cao về ngoại hình. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi xế chiều thì như bao người phụ nữ khác, cô cũng không giữ được thân hình săn chắc của mình.

Tuổi 51 quyến rũ và bốc lửa của 'bom sex gốc Việt' Chung Lệ Đề Dù đã ở tuổi ngũ tuần, Chung Lệ Đề vẫn vô cùng quyến rũ và gợi cảm khi diện đồ bơi ôm sát đi lướt sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-le-de-52-tuoi-van-mac-vay-bo-mau-hong-nhu-thieu-nu-netizen-dong-loat-che-499446.html