Chung Lệ Đề 52 tuổi vẫn mặc váy bó màu hồng như thiếu nữ, netizen đồng loạt 'chê'

Sao quốc tế 05/09/2022 12:15

Sau khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung nhờ bộ cánh màu hồng bó sát, Chung Lệ Đề đã bị nhiều người nhận xét là "cưa sừng làm nghé".

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một video với nhân vật chính là nữ diễn viên Chung Lệ Đề đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội nước này. Trong clip, cô trợ giúp một người khác tập trượt ván trong khi diện một bộ váy bó sát màu hồng, các phụ kiện đi kèm như mũ lưỡi trai, tất hay giày cao gót cũng màu hồng nốt.

chung le de 1
Trang phục gây 'nhức mắt' của Chung Lệ Đề trong một video - Ảnh: Internet

Gu thời trang của Chung Lệ Đề sau đó đã trở thành chủ đề được bàn tán của công chúng. Nhiều người cho rằng nữ minh tinh đã "không tự ý thức được lứa tuổi của mình", "cưa sừng làm nghé", "quá lố lăng",... Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bên vực cô và cho rằng mỗi người đều có quyền mặc đồ mình thích, miễn là cảm thấy thoải mái với nó.

chung le de 2

Chung Lệ Đề hiện đã 52 tuổi, tuy nhiên bất chấp tuổi tác của mình thì cô vẫn diện những trang phục bó sát, màu sắc tươi sáng và nổi bật. Cũng vì lý do trên mà cô thường xuyên bị chỉ trích về gu ăn mặc, thậm chí có lần nữ diễn viên phải livestream khóc lóc, bày tỏ rằng mình đã vô cùng tổn thương trong khi chỉ đang nỗ lực làm việc để nuôi con.

"Tôi thích những thứ sáng bóng và bắt mắt. Tuổi tác có thể thay đổi nhưng tôi thấy mình luôn trong tinh thần của một cô gái tuổi 22." - Chung Lệ Đề từng tâm sự với người hâm mộ.

chung le de 3
Nhan sắc thời trẻ của Chung Lệ Đề - Ảnh: Internet

Khi còn trẻ, Chung Lệ Đề là một trong những sao nữ được đánh giá cao về ngoại hình. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi xế chiều thì như bao người phụ nữ khác, cô cũng không giữ được thân hình săn chắc của mình.

Tuổi 51 quyến rũ và bốc lửa của 'bom sex gốc Việt' Chung Lệ Đề

Tuổi 51 quyến rũ và bốc lửa của 'bom sex gốc Việt' Chung Lệ Đề

Dù đã ở tuổi ngũ tuần, Chung Lệ Đề vẫn vô cùng quyến rũ và gợi cảm khi diện đồ bơi ôm sát đi lướt sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Lệ Đề diễn viên Chung Lệ Đề Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tuổi 51 quyến rũ và bốc lửa của 'bom sex gốc Việt' Chung Lệ Đề

Tuổi 51 quyến rũ và bốc lửa của 'bom sex gốc Việt' Chung Lệ Đề

Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình

Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình

Tài tử Hoàng Tuấn Phong nhập viện, khâu 100 mũi vì bị tấn công bằng dao

Tài tử Hoàng Tuấn Phong nhập viện, khâu 100 mũi vì bị tấn công bằng dao

TOP những diễn viên 'hot nhờ 1 phim' có số lượng fan đông đảo hiện nay: Ngô Lỗi xuất sắc đấy nhưng vẫn bó tay chịu thua Thành Nghị

TOP những diễn viên 'hot nhờ 1 phim' có số lượng fan đông đảo hiện nay: Ngô Lỗi xuất sắc đấy nhưng vẫn bó tay chịu thua Thành Nghị

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bất ngờ yêu cầu các netizen ngưng phát tán ảnh hậu trường?

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bất ngờ yêu cầu các netizen ngưng phát tán ảnh hậu trường?

Sắc vóc nổi bật của người đẹp U50 khiến dân tình khen hết lời là ai ?

Sắc vóc nổi bật của người đẹp U50 khiến dân tình khen hết lời là ai ?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI