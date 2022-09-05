Tài tử Hoàng Tuấn Phong nhập viện, khâu 100 mũi vì bị tấn công bằng dao

Sao quốc tế 05/09/2022 11:10

Sau khi bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng dao, nam diễn viên Hoàng Tấn Phong phải khâu đến tận 100 mũi, đồng thời tiến hành điều trị tâm lý.

Trang On đưa tin, trong lúc đang dùng bữa tại một nhà hàng với các diễn viên Ngô Chí Hùng, Ngải Uy và Chu Vĩnh Đường, nam tài tử Hoàng Tuấn Phong đã bị một kẻ lạ mặt tấn công. Người này đã đâm nhiều nhát vào mặt, eo và tay của nam nghệ sĩ họ Hoàng.

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Hoàng Tuấn Phong đã bị một kẻ lạ mặt tấn công nhiều nhát bằng dao - Ảnh: Internet

Ngay sau cuộc tấn công, kẻ lạ mặt kia đã bị bắt và vụ việc cũng được điều tra. Hoàng Tuấn Phong bị thương nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu, nam tài tử phải trải qua ca phẫu thuật dài 6 tiếng và khâu tới 100 mũi.

Sau một tuần điều trị tại bệnh viện, Hoàng Tuấn Phong mới có thể nói chuyện bình thường với người thân. Nam diễn viên cho biết: "Cho đến giờ tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi như đang trải qua cơn mơ khủng khiếp".

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Hoàng Tuấn Phong phải tiếp nhận việc điều trị tâm lý sau vụ tấn công kinh hoàng - Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo chí, Hoàng Tuấn Phong cho rằng có thể người tấn công anh đã nhận nhầm người vì anh chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn với ai trong giới giang hồ cả. Bên cạnh đó, nam tài tử cho hay cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì anh lại nhớ lại thời khắc kinh hoàng lúc ấy, đồng thời anh cũng phải tiếp nhận việc điều trị tâm lý.

Ngoài ra, Hoàng Tuấn Phong cũng lo rằng người thân của mình sẽ bị suy sụp sau khi biết được tình trạng hiện tại của anh. Được biết, anh và vợ con sinh sống tại Hong Kong nhưng đến Thâm Quyến, Đại lục để công tác thì lại gặp chuyện. Không những vậy, nam diễn viên cũng lo sợ không thể quay lại đóng phim bình thường vì chấn thương và bị xã hội đen để ý.

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