'Bom sex gốc Việt' Chung Lệ Đề và ông xã kém 12 tuổi đã ly hôn?

Sao quốc tế 07/10/2022 15:07

Cuộc hôn nhân của Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc hiện đang là chủ đề nóng được cư dân mạng xứ Trung vô cùng quan tâm.

Mạng xã hội Trung Hoa vừa qua đã vô cùng xôn xao với bài viết có nội dung là Chung Lệ Đề và chồng trẻ đã ly hôn, hiện đang trong quá trình phân chia tài sản. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này của cặp đôi được cho là vì chênh lệch tuổi tác và áp lực con cái.

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Chung Lệ Đề và chồng trẻ được cho là đã ly hôn - Ảnh: Internet

Thông tin trên ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc này rất có khả năng là sự thật vì trước đây Chung Lệ Đề từng vừa khóc vừa livestream tâm sự với fan rằng việc kết hôn với ông xã kém tuổi rất áp lực và cô đã bị miệt thị ngoại hình rất nhiều. Trước những định kiến từ khán giả, nữ diễn viên bày tỏ bản thân đã kiệt sức.

Tuy nhiên, ít lâu sau đó, Trương Luân Thạc đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video lên tiếng về những ồn ào xung quanh hôn nhân của mình. Anh khẳng định mình và vợ hiện đang vô cùng hạnh phúc và không hề có chuyện ly hôn. Ông xã Chung Lệ Đề cho biết sẽ khởi kiện những kẻ đã thêu dệt nên những tin đồn ác ý gây ảnh hưởng đến gia đình mình.

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Trương Luân Thạc phủ nhận chuyện mình và vợ đã ly hôn - Ảnh: Internet

Cũng trong video này, Trương Luân Thạc rất ít khi quan tâm hay giận dữ vì những tin đồn không hay về gia đình mình, nhưng anh cảm thấy vô cùng khó hiểu khi có người lại liên tục tung ra các đồn đoán không đúng sự thật về vợ chồng anh.: “Họ thực sự không sợ vi phạm pháp luật sao? Tôi đã nhịn nhiều năm qua và giờ không muốn im lặng thêm nữa".

Trước khi kết hôn với Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề đã trải qua 2 đời chồng và có 3 cô con gái. Chung sống với nhau được 6 năm, cặp đôi vẫn vô cùng mặn nồng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau lên mạng xã hội.

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Sau khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung nhờ bộ cánh màu hồng bó sát, Chung Lệ Đề đã bị nhiều người nhận xét là "cưa sừng làm nghé".

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