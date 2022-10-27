Chung Lệ Đề tình tứ bên chồng trẻ sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Người đẹp là người mẫu và diễn viên. Tài năng diễn xuất của cô được khẳng định tài năng qua các tác phẩm đình đám như Thiên long bát bộ, Nhân ngư truyền thuyết, Vệ sĩ Bắc Kinh, Vua đầu bếp, Vua phá hoại...

Chung Lệ Đề , sinh năm 1970, là nữ diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc và có mẹ ruột là người Việt Nam. Cô bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu gốc Hoa quốc tế.

Từ thời điểm công khai hẹn hò vào năm 2015, mối quan hệ của họ đã chịu sự gièm pha trong dư luận.

Chung lệ Đề từng có tình trường đình đám với "thiên vương" Quách Phú Thành, "vua hài" Châu Tinh Trì cùng hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và ba cô con gái. Cuối năm 2016, cô gây sốc khi tuyên bố kết hôn với nam diễn viên Trương Luân Thạc kém cô 12 tuổi, sau gần 2 năm quen biết.

Cuộc hôn nhân của họ bị cho là không êm đẹp khi cả hai thường xuyên mâu thuẫn. Khoảng cách tuổi tác khiến Chung Lệ Đề và chồng trẻ khác biệt nhau về cách suy nghĩ, lối sống.

Cách đây không lâu, khi đang livestream, Chung Lệ Đề bị chồng trẻ Trương Luân Thạc mắng vì nói từ không hay. Bất ngờ bị chồng mắng gay gắt, Chung Lệ Đề rơi vào trong trạng thái bàng hoàng, không hiểu mình đã làm gì sai, còn Trương Luân Thạc tỏ ra bực tức nhưng cũng không giải thích rõ ràng. Sự thiếu kiên nhẫn, dẫn đến cuối cùng là cả hai cãi vã trực tiếp dù đang livestream.

Trước những đồn đoán về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Chung Lệ Đề mới đây đã chia sẻ video cùng chồng trẻ Trương Luân Thạc tập thể dục. Trong video, Trương Luân Thạc thực hiện động tác thể dục hít đất, trong khi đó Chung Lệ Đề nằm trên lưng chồng trẻ và ôm chặt lấy anh. Cặp đôi ôm nhau nói chuyện vui vẻ và đầy tình tứ.

Động thái này cho thấy hôn nhân giữa hai người vẫn đang mặn nồng, như ngầm phủ nhận tin đồn tình cảm rạn nứt trước đó.

Lấy chồng trẻ tuổi, Chung Lệ Đề luôn sắm vai là người nhẫn nhịn. Nữ diễn viên 52 tuổi thú nhận cuộc hôn nhân với một người kém 12 tuổi không dễ thở và hoàn hảo như mọi người vẫn thấy. Nữ diễn viên cho biết cô đang đối mặt với gánh nặng chênh lệch ngoại hình sau khi cưới Trương Luân Thạc.

Vào cuối tháng 4/2022, nữ diễn viên bật khóc, giãi bày áp lực khi cưới chồng kém nhiều tuổi và thường xuyên bị miệt thị ngoại hình. Vì để xứng đôi khi sánh bước bên Trương Lạc Luân, bà mẹ 3 con luôn ăn mặc trẻ trung, nỗ lực tập luyện thể thao, chăm sóc sắc vóc.

Vài năm trở lại đây, danh tiếng Chung Lệ Đề đi xuống. Do nhiều tuổi, cô không còn chỗ đứng trong showbiz. Việc thị trường hiện nay do các nghệ sĩ trẻ thống lĩnh cũng khiến thế hệ diễn viên đàn chị như Chung Lệ Đề khó tìm được việc, nhất là khi dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực đến ngành giải trí Trung Quốc.